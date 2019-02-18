İzzet’in hayali gerçek oldu

ANKARA, () - ANKARA’da yaşayan bedensel engelli İzzet Aksungur’un (12) saz çalma hayali gerçek oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İzzet Aksungur’a saz hediye etti.

Yenimahalle Belediyesi her yıl binlerce yaş grubuna eğitim verdiği Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda (YENİMEK) eğitim alan öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 20 bin öğrencinin eğitim aldığı kurslarda çeşitli yaş grupları ilgili oldukları alanlarda uzmanlaşma imkânı buluyor. Bu kapsamda Yakacık Kültür Merkezi’nde eğitim alan İzzet Aksungur, saz çalma hayalini Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar sayesinde gerçekleştirdi.

‘BENİM HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Uzun zamandır saz kursuna gitmek istediğini söyleyen İzzet Aksungur, “Mahallemize açıldıktan sonra kursa başladım. Sınıfımı da rahat ulaşabilmem için değiştirdiler. Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, saza ihtiyacım olduğunu duymuş ve bana saz hediye etti. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim hayallerimi gerçekleştirdiği için çok mutluyum. YENİMEK’te bize eğitim veren hocalarımız bizimle yakından ilgileniyorlar kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Yenimahalle Belediyesi olarak eğitime çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Yaşar, “Kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, YENİMEK Kurslarımız ile vatandaşların eğitimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bugün bu yavrumuzun hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşarım. Umarım kurslarımızda saz çalmayı öğrenerek ilerleyen yıllarda başarılı bir sanatçı olur” diye konuştu.

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