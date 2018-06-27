İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Mahmut Özgener oldu

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanlığına İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener seçildi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı başkanlık seçimi bugün vakfın üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapıldı. Olağanüstü toplanan vakıf mütevelli heyeti, Mahmut Özgener ve İZTO’nun eski başkanı Ekrem Demirtaş arasında yapılan seçimde oylarını kullandı. Kullanılan 206 oyun 153’ünü alan Özgener vakfın yeni başkanı oldu. Demirtaş 52 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. Öte yandan, Demirtaş 17 yıldır vakfın başkanlığını yürütüyordu.

Mehmet GÜNEY / İZMİR, ()

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