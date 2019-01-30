İZTO Dalgakıran'da sürenin uzatılmasını istedi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla düzenlenen meclis toplantısında Oda ve İzmir ile ilgili taleplerini sıralayıp, Pasaport Limanı Turizm Dönüşüm (Dalgakıran) Projesi sözleşmelerinin 2021 yılında son bulacağını belirterek, bu sürenin uzatılmasını istedi. Özgener, "Eğer bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak değerlendirilirse, bu bölgeyi İzmir'e en güzel şekilde kazandırabileceğimize inanıyoruz. Odamız buradaki hayalini gerçekleştirebilirse yap-işlet-devret modeli ile İzmir'e eşsiz bir değer kazandırmış olacak" dedi.

İZTO ocak ayı olağan meclis toplantısı eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de katıldı. Toplantının açılışında İZTO ve İzmir ile ilgili öncelikli taleplerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Dalgakıran Projesi ile ilgili taleplerini anlatarak sözlerine başladı. 27 Ocak 2012'den bu yana kira, üst kullanım hakkı bedeli ve vergi kalemlerinde 5 milyon 251 bin 670 TL harcadıkları Dalgakıran Projesi'ndeki sözleşmelerinin 2021 yılında son bulacağını anlatan Özgener, bu sürenin uzatılmasını istedi. Özgener, "Eğer bu süre uzatılır ve kıyı bölgesi, Marina Projesi ve Konak Pier bir bütün olarak değerlendirilirse, bu bölgeyi İzmir'e en güzel şekilde kazandırabileceğimize inanıyoruz. Odamız buradaki hayalini gerçekleştirebilirse yap-işlet-devret modeli ile İzmir'e eşsiz bir değer kazandırmış olacak" dedi.

ESKİ TEKEL BİNASINA KÜLTÜR MERKEZİ

Alsancak bölgesindeki Tekel eski Sigara Fabrikası'nın bulunduğu alanın kentin ihtiyacı olan nitelikli bir sanat galerisini de içerisinde barındıracak şekilde Kültür Merkezi'ne dönüştürülebileceğini ifade eden Mahmut Özgener, projenin bölgeye değer kazandıracağını dile getirdi. Fuar İzmir'in hizmete açılmasıyla birlikte Kültürpark'ta İzmir Enternasyonal Fuarı ile Uluslararası Kitap Fuarı düzenlendiğini söyleyen Başkan Özgener, fuarlarla ilgili taleplerini ise şu şekilde ifade etti:

"Kültürpark'ta halka yönelik butik fuarların da düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Semt pazarlarında süt ürünleri ve gıda maddeleri satışındaki kontrollerde denetimin artırılmasını, ilgili kurumların koordineli çalışmasını istiyoruz. "

Başkan Özgener, cadde, sokak ve pazar yerlerinde satılan ve halk sağlığını tehdit edecek satış koşulları ve içeriğe sahip ekmek satışlarında ciddi bir denetim sürecine ihtiyaç olduğunu söyledi. Şehir merkezinde çarşı ve sitelerde sıkışan pek çok sektörün yeni ve modern çarşı ile sitelere taşınması gerektiğini savunan Özgener, "Tarım, gıda, giyim, matbaa, plastik ve kimya sektörlerinde biz de çalışmaları başlattık, her türlü işbirliği ve destek için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Kent merkezindeki otopark sorunu da herkesin malumu. Bu konuda genel bir planlama ihtiyacı var. Ayrıca yeraltı otopark sayısını arttırmak gerekiyor" dedi.

İZMİR'E ÖZEL İMAR YÖNETMELİĞİ

Pek çok büyükşehirden farklı olarak dar bir hinterlantta yapılaşmış olan İzmir'e özel bir çözüm için yine kente özel bir imar yönetmeliğinin gerekli olduğunu anlatan Başkan Özgener, "İzmir'in mimari açıdan da ruhuna uygun şekillendirilmesi için bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğü kentimizde, mevcut hafriyat döküm sahaları yeterli gelmemekte, bu konuda da ciddi bir ihtiyaç söz konusu. İzmir varlığını Körfez'e ve limanlarına borçlu bir kent. Bu nedenle İzmir Limanı'nı geliştirecek ve Körfez'in sağlığını yeniden kazandıracak Körfez Rehabilitasyon ve Liman Derinleştirme Projesi'nin hızlıca tamamlanması kentimizin önceliğidir" diye konuştu.

Tarihi Kemeraltı bölgesinin de İzmir'in her anlamda gözbebeği olduğuna dikkat çeken Özgener, "Çarşının yaşatılabilmesi ve canlandırılması için altyapı, otopark, üst örtü gölgelendirme ve mekan tasarımına ilişkin ihtiyaçları söz konusu. Bu ihtiyaçları Kemeraltı'nda yaşayan iş yapan üyelerimizin beklentileri de göz önünde bulundurularak çözülmesi beklentimizdir. Bu konuda önemli çalışmalar yürüten Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'in (TARKEM) en büyük destekçilerinden olduğumuzu da vurgulamak isteriz" dedi.

Başkan Özgener, kurmayı planladıkları Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ne teknoparklara verilen hibe ve desteklerden faydalanması hususunda ayrıcalıklı bir mevzuat hazırlanmasını istedi.

Yerel seçimlerde meclisten aday olan kişileri de tebrik eden Özgener, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Mustafa İduğ ve CHP Urla Belediye Başkan adayı İbrahim Burak Oğuz'a başarılar diledi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise İzmir'e özel projelerini 7 Şubat tarihinde açıklayacağını belirterek meclis üyeleriyle yalnız görüşmek istediğini belirtti.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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