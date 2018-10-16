İZTO'da ahde vefa toplantısı

İZMİR Ticaret Odası'nın (İZTO) 80 bin üyesini temsil eden meclis üyelerinin kurduğu İZTO Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMÜD) üyeleri, özel toplantıda buluştu. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Geçmişi kucaklamayanın geleceği tasarlayamayacağı bilinciyle hareket ederek, geçmişimizde kucaklaşamadığımız ne kadar kurum varsa kapısını çaldık, her kesime ulaşmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bundan 9 yıl önce İZTO Meclis üyesi Levent Aşçıoğlu'nun fikir babalığını ve kurucu başkanlığını yaptığı İZTOMÜD üyeleri ile yaşanan buluşmada konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yakın gelecekte üye sayısının 450'yi bulması beklenen derneğin büyümesini yürekten temenni ettiğini vurguladı. 1885 yılında Hacı Hafız Süleyman Efendi'nin İzmir Ticaret Odası Reisliği ile başlayan ve 100 aşan İzmir Ticaret Odası hizmet maratonunda görev alan bütün meclis üyelerine teşekkürlerini sunan Özgener, bugüne kadar 22 kez bayrak değişimi yaşanan İZTO'nun 133 yıllık tarihinde 8 oda reisi, 15 meclis başkanı ve 11 yönetim kurulu başkanının görev yaptığını aktardı.

BİR TARİHE TANIK

İZTO'nun dünden bugüne Milli Mücadele yıllarından İktisat Kongresi'ne ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kente kazandırılmasına kadar pek çok tarihi dönemece tanıklık ettiğine dikkat çeken Özgener, meclis toplantılarında zaman zaman ülke yönetiminin tepesindeki isimlerin ağırlandığını dile getirdi. Özgener, İZTO Meclis koltuklarından pek çok kişiyi de TBMM'ye transfer etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "İlk aklıma gelenler, Hasan Denizkurdu, İsmail Katmerci, Alaattin Yüksel, Necip Kalkan, Erdal Aksünger, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Ali Yiğit ve son 24 Haziran seçimlerinde de Necip Nasır abimiz. 17 yıl Odamız Meclis Başkanlığı yapan Tekin Çullu'nun 1961 Kurucu Meclisinin Temsilciler Meclisi kanadında görev yaptığını da belirtmek isterim. Bu saydığım isimler kentimizin vekilleri olarak sesimizin Ankara'da daha gür çıkması için çaba gösterdiler" dedi.

"KENDİNİ ÇÖZÜM BULMAKTAN EMEKLİ ETMEYEN DEĞERLİ İNSANLAR"

Derneğin çalışmalarına Oda olarak her zaman destek olacaklarının altını çizen Özgener, "Kendini ticaretten, sanayiden emekli etmediği gibi güzel İzmir'in sorunlarına çözüm bulmaktan da emekli etmeyen son derece değerli insanların bir araya geldiği bu oluşumu çok önemli buluyorum. Geçtiğimiz nisan ayında değişim sloganıyla göreve geldiğimizde, 'Artık İzmir ekonomisi için yeni şeyler söylemek lazım' dediğimizde, bir şeyi asla unutmadık. Yeni şeyler söylemek için tecrübelere de sırt çevirmemek, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir yönetim anlayışını benimsemek lazımdı. Değişim isteyen ancak bu ilkeleri benimsemeyen bir yapı, zaten güzel sözleri kötü bir besteye kurban etmiş bir şarkıya dönecekti" diye konuştu.

"GEÇMİŞİ KUCAKLAMAYAN GELECEĞİ TASARLAYAMAZ"

Buna izin vermemek için 'ben' değil, 'biz' diyerek hareket ettiklerini vurgulayan Özgener, "Geçmişi kucaklamayanın geleceği tasarlayamayacağı bilinciyle hareket ederek, geçmişimizde kucaklaşamadığımız ne kadar kurum varsa kapısını çaldık, her kesime ulaşmaya da devam ediyoruz. Ülkemize ve İzmir'e faydalı projeler etrafında pek çok kurumun birleşmesinde lokomotif rolü üstlenmeye, kurumlar arası diyaloğu artırmak için önemli adımlar atmaya başladığımızda gördük ki; İzmir'de sadece zeybek oynanmaz halay da çekilir, horon da tepilirmiş" dedi.

"BABA OCAĞI"

İZTO Meclisinde farklılıkların zenginlik olarak görüldüğünü ifade eden Özgener, "Aile olmak sadece salt ekonomik gelişme ve daha fazla ticaret ile olmuyor. Bana göre aile olmanın en büyük göstergesi ahde vefadır. Yönetiminden meclisine, meslek komitesi üyelerinden grup üyelerine kadar İzmir Ticaret Odası'na mensup her iş insanının bu başarıda katkısının son derece değerli ve anlamlı buluyoruz. Elbette işimiz ticaret, proje, iş ve aş üretmek. Ancak, düğünde, bayramda, cenazede, iyi ve kötü zamanlarımızda da hep birbirimizin yanında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Biz birlik olduğumuz sürece her sorunu aşacak güce sahibiz. Bu amaçla çalışmaya, proje üretmeye, kimseyi unvanına göre ayırmadan dinlemeye, projelerimize ortak etmeye hazırız. İzmir Ticaret Odası hepimizin ikinci baba ocağıdır. Önümüzdeki dönemde de üyelerimizle daha fazla bir araya geleceğiz" diye konuştu.

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