İZTO Başkanı Özgener: 2025 yılında dijital dönüşümlü araçlar gelecek

OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), 36’ncı Bölge Diyalog Toplantısı’nı İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleştirdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Değişim dönemi içerisinde 2025 yılı itibariyle, bulut teknolojisiyle donatılmış, birbiri ile iletişim halinde olan, sürüş güvenliği ve emisyonların dikkate alındığı yüksek donanıma sahip araçların trafikte görüleceği öngörülüyor" dedi.

OYDER’in 'Otomotiv ve sigorta sektöründeki gelişmeler' konulu toplantısında açılış konuşması yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Oda bünyesinde doğrudan sektörle ilgili 4 meslek grubunda faaliyet gösteren 2 binin üzerinde üyeyi temsil ettiklerine dikkat çekti. Otomotiv sektörünün her sorununun İZTO’nun da temel meselesi olduğunu söyleyen Özgener, sektörde üretim ve pazar verilerinde düşüş olduğunu belirterek, "2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 daralarak 455 bin 943 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 19 oranında azalarak 344 bin 870 adete indi. Aynı dönemde ihracat verilerinde de adet bazında düşüş görülüyor" dedi.

'TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK'

Dünyada otomotiv sektörünün Endüstri 4.0’ın da etkisi ile bir değişim sürecine girdiğini söyleyen Özgener, “Değişim dönemi içerisinde 2025 yılı itibariyle, bulut teknolojisiyle donatılmış, birbiri ile iletişim halinde olan, sürüş güvenliği ve emisyonların dikkate alındığı yüksek donanıma sahip araçların trafikte görüleceği öngörülüyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ana sanayi firmaları, Endüstri 4.0’ın etkisiyle değişim için gerekli çalışmalara başladı ve belli bir program dahilinde bu çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan bazı dev yan sanayi firmalarının da Endüstri 4.0 çerçevesinde çalışmalarda bulunduğunu gözlemliyorum" diye konuştu.

'BAŞARININ SÜREKLİLİĞİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME BAĞLI'

Özgener, Avrupa ülkelerinde 2025 yılı sonrasında benzinli ve dizel motorlu araçların üretiminin ve satışının durdurulmasının söz konusu olabileceğine dikkat çekerek, Endüstri 4.0 çerçevesinde, yeni nesil araçlar yeni teknoloji ile donatılmış yan sanayi ürünlere ihtiyaç duyulacağını ifade etti. Özgener, "Ülkemizde faaliyet gösteren ve ana sanayi için üretim yapan yan sanayi firmaların, bu değişime uyum sağlaması gerekiyor. Bugün için oldukça başarılı üretim gerçekleştirilen yan sanayi sektöründeki firmaların, yakın gelecekte faaliyetlerinin devamı için gerekli Ar-Ge adımlarını atarak dönüşüm sürecine girmesi oldukça önemli" dedi.

OYDER BAŞKANI: İÇ PAZARDA TALEP CANLANDIRILMALI

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomotiv sektöründe yaşanan daralmaya dikkat çekerek, bu daralmanın hızlıca müdahale edilmediği takdirde yetkili satıcılar için zorlu bir sürecin başlangıcı olabileceğini iletti. Şahsuvaroğlu “Plazalaşma sürecinde yatırımlarımızı gerçekleştirirken 2018-2019 yıllarında otomotiv sektörünün 1,5 milyon adetlik bir büyüklüğe ulaşacağı projeksiyonu ile hareket etmiştik. Ancak şu anda en iyi ihtimalle 2018 yılını 650 bin civarında satış ile tamamlayacağız. 2019 için tahminler de 400 binlik bir pazarı işaret ediyor. Bu şartlarda yatırımlarımızın karşılık bulması çok zorlaştı. İç pazardaki talebi canlandıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi için hükümetimiz ve Bakanlarımız ile temaslarımız sürüyor" dedi.

İZMİR, ()

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