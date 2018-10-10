İZSU'dan Menemen'de kanal çalışması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 4 şantiyede birden çalışmalarını sürdürdüğü Menemen'de, şimdi de Seyrek ve Günerli'ye 18 milyon liralık kanal yatırımına başlıyor. İZSU'nun Menemen'deki yatırım tutarının 162.3 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda kent içindeki cadde ve sokaklarda yaşanan sıkıntıyı çözmek, birleşik çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarını birbirinden ayırmak amacıyla yatırımlarına devem ediyor. Kentin pek çok noktasında aynı anda onlarca projeyi birlikte yürüten İZSU, Menemen'de de 4 şantiyede birden çalışmalarını sürdürüyor. İZSU son olarak ilçenin Seyrek ve Günerli mahallelerinde yağışlarda yaşanan sıkıntıyı önlemek, eskiyen kanalları yenilemek için ihaleye çıktı. 18 milyon liraya mal olacak çalışmalar çerçevesinde toplam 3 kilometre yağmur suyu kanalı, 20 kilometre de kanal hattı döşenecek.

İNÖNÜ VE UĞUR MUMCU MAHALLERİNDE ÇALIŞMA TAMAMLANDI

İZSU, Menemen'de İnönü ve Uğur Mumcu mahallelerinde yağışlarda yaşanan su taşkınlarını önlemek için 4 milyonluk yatırımla başlattığı 7.8 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı. Hatundere Mahallesi'nde de 4 kilometrelik atık su hattı ile 1 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeniyor. Villakent, Kesik, Çavuş ve Musabey ile Foça'nın Kozbeyli, Gerenköy ve Yeniköy yerleşimlerinde sağlıklı çalışmayan kanal alt yapısını yenilemek, su baskınlarına karşı yağmur suyu hattı oluşturmak ve bu bölgedeki evsel atık suları yeni kurulacak arıtma tesisine iletmek amacıyla başlayan 15 milyon 500 liralık yatırım ise devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, diğer taraftan da 16 milyon liralık yatırımla Emiralem, Yahşelli ve Göktepe yerleşimlerinin sağlıksız kanallarını yeniliyor; yağışlı havalarda yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla yağmur suyu kanalı imalatları yapılıyor. Asarlık, Gölcük, İncirlipınar mahallelerine de 4 kilometrelik yağmur suyu şebekesi döşeyen İZSU, Çukurköy Mahallesi'nde aşırı yağışlarda taşan ve sel felaketine neden olan Kolongerisi Deresi'nin ıslahına da başladı.

İZSU'nun 2004 yılından bu yana Menemen'deki yatırım tutarının 162.3 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

İZMİR, ()

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