İZSU'dan Harmandalı'ya yağmur suyu hattı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Çiğli'nin Harmandalı bölgesinde taşkınlara son vermek amacıyla yağmur suyu hattı döşeyecek. 22 milyon liralık yatırım kısa süre içinde başlayacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, yağmur sularının atıksu sisteminden ayrı hatta taşınmasını sağlayan yöntemi, Çiğli Harmandalı bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Cumhuriyet, Uğur Mumcu mahallelerinde de uygulayacak. Toplam 12.5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 16 kilometre uzunluğunda atık su hattı yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek. Ayrıca Harmandalı Deresi'nin yan kolu olan Tokul Ağıl Deresi'nde ıslah çalışması yapılacak. 22 milyon liraya mal olacak çalışmalar 18 ayda tamamlanacak.

İZMİR, ()

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