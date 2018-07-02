İZSU'dan 6 ilçeye, 7 proje

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Şirinyer, Çamdibi, Altındağ ve Gültepe bölgelerinde uyguladığı atık su ve yağmur suyu hatlarını ayrıştırma projesini 6 ilçenin 7 farklı bölgesinde daha hayata geçirecek. Çiğli, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar, Konak'ın yağışlarda sıkıntı yaşayan mahalle ve sokaklarında 106 kilometre yağmur suyu hattı, 36 kilometre atık su hattı döşenecek.

İzmir'in önemli akslarında ve caddelerinde geçmiş yıllarda yaşanan yağmur suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, mahalleler ve sokaklarda döşediği yağmur suyu kanalları ile sıkıntılarına son veriyor. 14 yılda 1186 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 452 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı, 279 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdiği bildirilen İZSU'nun hedefinde son olarak Çiğli, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Karabağlar ve Konak'ın yağışlarda sıkıntı yaşayan bölgeleri bulunuyor. 6 ilçede 106 kilometre u zunluğunda yağmur suyu hattı, 36 kilometre uzunluğunda atık su hattı ve 2.5 kilometre dere ıslahı gerçekleştirmeye hazırlanan İZSU, proje çalışmaları tamamlanan 7 yatırım için yapım ihalesine çıkacak. Bu bölgelerde yağmur suyu hatları yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak; yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.

YATIRIM YAPILACAK BÖLGELER

- Öncelikli olarak Çiğli Harmandalı bölgesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü, Uğur Mumcu mahallelerinde yaşanan yağmursuyu sorunları çözülecek. 12.5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu, 16 kilometre uzunluğunda atık su şebekesi döşenecek, 1.5 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek. Bu bölgedeki çalışmalar için İZSU önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Ayrıca Balatçık, Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinde yaşanan yağmursuyu sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 20.6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu, 3 kilome tre uzunluğunda atık su şebekesi döşenmesi için İZSU 2019 yılında yapım ihalesine çıkacak.

İZSU'nun 2019 yılı yatırım programında yer alacak diğer çalışmalar ise şöyle:

- Bayraklı ilçesinde Doğançay, Yamanlar, Postacılar, Emek ve Onur mahallelerinde 11.2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşenecek. 2 kilometrelik mevcut atık su şebekesi yenilecek.

- Karşıyaka İnönü Mahallesi'nde yaşanan yağmursuyu sorunlarının çözümlenmesi amacıyla toplamda yaklaşık 1.8 kilometrelik yağmur suyu şebekesi projesi hazırlandı.

- Buca Menderes, Vali Rahmi Bey, Dumlupınar, Yaylacık, Atatürk, Akıncılar, Efeler, Fırat, Yenigün, Çamlıkule, Kozağaç, Yıldız, Adatepe, Şirinkapı, İzkent, Hürriyet, Buca Koop, Yıldız ve Kuruçeşme mahallelerinde yaşanan yağmursuyu sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 35.4 kilometre uzunluğunda yağmursuyu şebekesi oluşturulacak ve çalışma güzergahlarında bulunan 15.2 kilometrelik mevcut atık su şebekesi yenilenecek. Bununla birlikte yaklaşık 1 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirilecek.

- Karabağlar Kibar, Ali Fuat Cebesoy, Günaltay ve Selvili mahallelerinin yağmur suyu sorununu çözmek amacıyla 7 kilometrelik yağmursuyu şebekesi projesi hazırlandı.

- Gültepe bölgesinde 2017 yılında yaklaşık 12 kilometrelik yağmursuyu ve 13.6 kilometre uzunluğunda atık su döşeyerek bölgede önemli bir yatırımı tamamlayan İZSU, şimdi bu bölgede ara sokaklara 17.5 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeyecek.

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