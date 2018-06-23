İZSİAD Korosu'ndan keyifli konser

İZMİR Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Kadın Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren, üyeler ve eşlerinden oluşan İZSİAD Kadın Korosu, yeni dönemin ikinci konserini, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde verdi.

FOLKART Yapı sponsorluğundaki gece, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Şef Engin Karadağ yönetimindeki koro, çeşitli tarihlerde yılın en beğenilen şarkısı ödüllerine layık görülen birbirinden güzel parçaları, birlikte ve solo seslendirdi. Gecenin onur konuğu ise Türk Sanat Müziği'nin en sevilen seslerinden Nalan Altınörs oldu. Usta sanatçı sesiyle ve keyifli sahnesiyle bir kez daha sevenlerini mest etti.

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, koro üyelerini tebrik etti. İZSİAD Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes Çelik'e, keyifli ve başarılı organizasyon nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Şef Engin Karadağ ile konuk sanatçı Nalan Altınörs'e de çiçek ve plaketle teşekkür eden Küçükkurt, "Atatürk'ün kızları, Cumhuriyet kadınları, isterlerse her şeyi başarırlar. Bir kez daha harika bir konser performansına imza attılar. Devamını bekliyoruz" dedi.

Gece, ellerde Türk bayrakları, hep bir ağızdan coşkuyla söylenen Memleketim şarkısı ile sona erdi.

İZMİR, ()

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