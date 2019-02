İzol sülalesi dernekleşme yolunda

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da yaşayan İzol soyundan gelenler, İzol Aile Birliği ve Dayanışma gecesi düzenleyerek, akrabalıkların devamı ve geçmişten gelen adetleri sürdürmek için dernekleşme yolunda ilk adımı attı.

Baraj Düğün Sarayı'nda gerçekleşen geceye, Adana'da yaşayan İzol sülalesine mensup çok sayıda kişi katıldı. İzol sülalesi adına konuşan Ramazan Işık, İzol Çalışma Grubu adını verdikleri ekiple akrabaların bir araya getirilmesi için farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Daha önce Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya ve İstanbul'da İzol akrabalık toplantıları gerçekleştirdiklerini aktaran Işık, "Adana'da düzenlediğimiz toplantı ve etkinlikler diğerlerinden farklı. Çünkü Adana'da her ilden İzol ailesi mensubu yaşamaktadır. Adana'da düzenlenecek her etkinlik, Türkiye'nin her ilinde yaşayan İzol ailesi ilgilendirmektedir" dedi. Atalarından kendilerine kalan güzel adetleri ve akrabalığı devam ettirmeyi misyon kabul ettiklerini belirten Işık, bunun için de dernekleşeceklerini vurguladı. Geceye katılanlara çiğ köfte ikram edildi.

