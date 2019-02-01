İznik’te Millet Camii inşaatı sürüyor

İZNİK Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan İznik Çeşmeci Millet Cami inşaatı devam ediyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın cami inşaatını ziyaret ederek, çalışanlarla bir araya geldi.

İznik Selçuk Mahallesi’nde 2500 metrekarelik alanda 350 metrekaresi ibadet alanı olmak üzere, şadırvanı, kütüphanesi, kıraat hanesi ve yeşil alanlarıyla bir külliyeyi andıracak olan Çeşmeci Millet Camii’nde ikinci kat direkleri dikiliyor.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın devam eden çalışmaları Hayırsever Yusuf Çeşmeci ile birlikte ziyaret ederek ustalar ile bir araya geldi. Sargın burada inşaat çalışmaları ve gidişat hakkında ustalardan bilgi aldı.Sargın yaptığı açıklamada “Rabbimize şükürler olsun ki temelini atmış olduğumuz Çeşmeci Millet Cami yükselmeye devam ediyor. Burada bir nevi külliye yapıyoruz. Şadırvanıyla, kıraathanesiyle, kütüphanesiyle güzel bir eser ortaya çıkacak. Camilerimiz artık sadece 5 vakit namaz kılınan yerler değildir. Camilerimiz artık o mahallelerin, o semtlerin kültürel etkinliklerini, dini etkinliklerini yerine getirdikleri mekânlardır. Alanın tamamı 2500 metrekare olup, üzerinde 350 metrekare ibadet alanı olacak. Ben hayırseverimiz Yusuf Bey’e teşekkür ediyor, şimdiden hem mahallemize hem de ilçemize hayırlı olsun diyorum” dedi.

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