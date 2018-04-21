İzniksporlu futbolcular belediye işlerinde böyle çalışıyor

Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),() - İZNİKSPOR'DA forma giyen oyuncular, yeşil sahalar dışında kalan zamanlarını İznik Belediyesi'nde işci olarak çalışarak değerlendiriyorlar.

Bursa’nın İznik ilçesinde, Süper Amatör Küme’de mücadele eden İznikspor futbolcuları, yeşil sahaların dışında belediyenin işlerinde de çalışıyor. Süper Amatör Küme’de A Grubu’nda mücadele eden ve sezonu 9’uncu sırada tamamlayan İznikspor’da aralarında takım kaptanı Fatih Şengül ve gol kralı Şaban Demircan’ın da bulunduğu futbolcular, belediyenin fen işleri bölümünde park, bahçe işlerinde çalışıyor. Futbolcuların bu durumu ise görenleri hayrete düşürüyor.

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