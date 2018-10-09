İznik'teki cinayette 3 sanığa müebbet hapis

BURSA'nın İznik ilçesinde, 5 yıl önce Zekeriya Dursun'u (26) tabanca ile ateş ederek öldüren, olay tarihinde 12, şu anda 17 yaşında olan Mehmet D. ile cinayete azmettirdiği iddia edilen Rüstem D. (38) ve Doğan D. (42), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.2012 yılında meydana gelen olayda, göl kenarında oturan Zekeriya Dursun ve Y.E.A, yanlarına gelen 4 kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda Zekeriya Dursun, silahla sağ omzundan, Y.E.A. ise başına odunla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zekeriya Dursun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Dursun'un yakınları ile diğer 4 kişinin yakınları arasında gerginlik yaşanmış, gerginlik İznik eski Belediye Başkanı Zeynel Abidin Turan'ın taraflarla görüşmesiyle sona ermişti.Silahı ateşlediği iddia edilen Mehmet D. ile onu azmettirdiği ileri sürülen Rüstem D. ve Doğan D., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandı. Sanıklar, olayda haksız tahrik bulunduğu gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay, olayda tahrik bulunmadığına hükmederek kararı bozdu. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkan sanıklara, bu kez ömür boyu hapis cezası verildi.

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