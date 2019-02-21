İznik'te yakılan zeytin dalları gökyüzünü dumana boğdu

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),() - BURSA'nın İznik ilçesinin dört bir yanında yakılan zeytin dalları ilçenin gökyüzünü dumanla kaplamasına neden oldu. Vatandaşlar panik yaşadı.

Turizm kenti olan İznik’te zeytin budama sezonu açıldı. Zeytinlerini budayan bazı çiftçiler zeytin dallarını ateşe verdi. İlçenin her yerinden gözükebilen duman tabakası ise vatandaşları da tedirgin etti. Polis ekipleri, zeytin dallarının yakıldığı yerleri tespit ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. 12 yangın noktası ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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