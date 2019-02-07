İznik'in yeni huzurevi açılış için gün sayıyor

İZNİK Belediyesi’ne ait arsa üzerine Hayırsever Yahya Şükrü Gürün tarafından yaptırılan İznik Ülker Aktar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne devri gerçekleştirildi.

İznik Belediye Başkanı Osman SARGIN’ ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut ÖNEŞ, Hayırsever Yahya Şükrü GÜRÜN ve İl Müdür Yardımcımız Cevdet AKAÇ katıldı.

Toplantıda Devlet-vatandaş işbirliğiyle ilimize kazandırılacak olan 101 kişilik huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının yapımı, tefrişi, çevre düzenlemesi ve açılış tarihi konuşuldu.

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut ÖNEŞ ve Hayırsever Yahya Şükrü GÜRÜN ile beraberindeki heyet; 60 yaş ve daha üstündeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara hizmet verecek olan huzurevi inşaatını ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler ve yetkililerden bilgi aldılar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü Olarak; sağduyusu, iyi niyeti ve desteklerinden dolayı Hayırsever Yahya Şükrü GÜRÜN’ e ve İznik Belediye Başkanı Osman SARGIN’a teşekkür ediyoruz.

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