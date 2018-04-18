İznik Gölü’nde ‘Gümüş’ bereketi

İznik Gölü’nde geçen hafta başlayan gümüş balığı avcılığında Orhangazili balıkçılar da ağlarını göle atmaya başladı. İlk haftada İznik Gölü’nden çıkarılan gümüş balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.

İznik Gölü’nde bu yıl 4 farklı kooperatifin bin 100 ton gümüş balığı tutma yetkisi bulunurken, Orhangazi, Çakırca, Narlıca ve Göllüce Su Ürünleri kooperatiflerine üye balıkçılar gölde ilk hafta tuttukları gümüş balıkları ile bereketli bir sezona başladılar.

TAMAMINA YAKINI İHRAÇ EDİLİYOR

Karadeniz ve Akdeniz’de yaşayan, tatlı su olmasına rağmen İznik Gölü’ne de uyum sağlayan 7-9 santimetre uzunluğundaki gümüş balığı, plankton ve diğer balıkların yumurtaları ile beslendiği için canlı türlerine zarar veriyor. Latince adı 'Atherina' olan gümüş balığı diğer canlı türlerine zarar verdiği için av yasağı kapsamı dışında bırakılıyor.

Su Ürünleri Kooperatifine üye balıkçılar, 'Canavar' adını verdikleri gümüş balıklarından günde ortalama 2-4 ton arasında avlıyor. Avlanan gümüş balıklarının tamamına yakını başta Yunanistan, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Geçen yıl ABD’ye de ihraç edilen balıklar kilosu 1 liradan satılıyor. Gümüş balığının bu ülkelerde cips haline getirilerek tüketildiği ve büyük ilgi gördüğü belirtiliyor. Narlıca, Çakırca, Orhangazi ve İznik Su ürünleri kooperatifleri yılda bin ile 2 bin ton arası gümüş balığı avlıyor.