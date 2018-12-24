İznik Belediyesi kırsal mahallelere hizmeti sürdürüyor

BURSA’da İznik Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yürüttüğü yol çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ihtiyaç olan her noktaya ulaştıklarını belirtip, ‘’Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük, küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.

İznik Belediyesi her noktaya hizmet götürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Çiçekli Mahallesi’nde yürütülen yol çalışmaları son aşamaya geldi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Sargın’a Çiçekli Mahallesi Muhtarı Hasan Yakşi de eşlik etti. İlçenin en ücra köşesinden en merkezine kadar birçok farklı alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Sargın, “İlçemizde birçok alanda devam eden gerek yol çalışmaları ve gerek diğer çalışmalara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Mahalle muhtarlarımızın ve hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda nerede hangi hizmete ihtiyaç varsa büyük, küçük demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çalışma bölgelerinden biri olan Çiçekli Mahallemizdeki yol ve diğer çalışmaları ziyaret ettik. Bizler vatandaşlarımızdan gelen talep nerede olursa olsun, hizmetleri oraya ulaştırmak için tüm kurumlarla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda vatandaşlarımızın beğenisi ve destekleri bizlerin çalışma azmini de arttırıyor. Tüm hemşerilerime bu destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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