İznik Belediyesi 1 yılda 21 bin 900 ton evsel atık topladı

İZNİK Belediyesi 2018 yılında toplam 21 bin 900 ton çöp toplandığını açıkladı. Çalışmalarla ilgili konuşan İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, cevre bilinci ile hareket ettiklerini ifade edip, ‘’Özveri ve gayretle çalışarak ilçemizin temiz bir sabaha uyanmasını sağlayan Temizlik İşleri personelimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

İlçede yürütülen temizlik çalışmalarıyla şehrin çehresini güzelleştiren İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 50 kişilik temizlik ekibi ve araç filosuyla ilçenin daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir şehir olması için 39 taşra ve 7 merkez mahallede haftanın her günü, 7/24 kesintisiz temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Programda bulunan mahallelerin cadde, sokak ve boş arsaları en ince detayına kadar temizlenirken, ilgili bölgeye giren temizlik ekipleri 1 adet süpürge kamyonu, 1 adet açık kasa araç ile bölgede atıkları da topluyor. Haftanın her günü mahalle içindeki caddeleri ve cadde büyüklüğündeki sokakları rutin olarak temizlenen temizlenmeyen alan kalmaması hedefleniyor. Bunların yanı vatandaşlar çöpünün alınması için alo çöp taksi hizmetinden de faydalanıyorlar. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Özveri ve gayretle çalışarak ilçemizin temiz bir sabaha uyanmasını sağlayan Temizlik İşleri personelimize teşekkür ediyorum. Bir şehri temizlemek kadar, o şehri kirletmemek, temiz tutmak ve kirletenleri uyarmak daha da önemlidir. Çevre konusu her bireyin kırmızıçizgisi olmalıdır. İznik ilçemiz doğası, tarihi, kültürel değerleri ile eşsiz bir ilçe. Bu ilçeyi korumak, temiz tutmak bu ilçede yaşayan her vatandaşımızın görevidir” dedi.

FOTOĞRAFLI