İzmit’te okul çevrelerinde narkotik uygulaması yapıldı

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından okul önleri ve çevresinde uygulama yapıldı.

Resmi polis ekiplerine Yunus Polisleri de destek verdi. Okul önlerinde bekleyen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları ve üst aramaları yapıldı. Uygulama kapsamında okul çevrelerinde bulunan kafelere giren ekipler, şüphelendikleri şahıslara üst araması yaptı. Özelikle lise önlerinde yapılan uygulamada okulla alakası olmadığı halde bekleyen şahıslara uyarılar yapılarak okul çevrelerinden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×