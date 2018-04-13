İzmit'te çocuk işçiliğiyle mücadele merkezi açıldı

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğinde UNİCEF desteğiyle Türkiye'nin ilk çocuk işçiliğiyle mücadele merkezi açıldı.

Çocuk işçiliğine çözümler sağlanacak 'Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi' Cephanelik bölgesinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışa İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kocaeli Vali Yardımcısı Beyazıt Tunç, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, İŞKUR Müdürü Ulvi Yılmaz, Aile Sosyal Bakanlığı temsilcileri, UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü açılışta yaptığı konuşmada, "Bu proje bakanlığımızın çocuklarımıza yaptığı hizmetlerin devamı niteliğindedir. Burası çocuklarımızı bir merkezde toplama ve ailelerle yapılacak çalışmalar için önemli olacak. Çocuk işçiliğiyle ilgili mücadeleyi hem ailelerle hem de çocuklarla ilgili kuruluşlarla yapılmak zorunda. Burası çok güzel oldu. Burası bizim evimiz" dedi.

UNICEF Türkiye Temsilciliği Başkan Yardımcısı Nona Ziherman ise, "Belediyeciler ve yerel yöneticiler çocuk işçiliği ile mücadelelerde ön saflarda yer alıyorlar. Böyle bir oluşuma küçük de olsa bir destek sağladığımız için çok mutluyuz. Umuyoruz ki, bu model başka belediyeler ve başka alanlarda da çoğaltılacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE MODEL OLACAK

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan yıllarca çocuk hekimliği yaptığını belirterek, "Çocuklar benim arkadaşım. Bu proje benim çok arzu ettiğim bir projeydi. Sokakta mendil satan, cam silen bir çocuk gördüğümde kendimi suçlu hissediyordum. Kurumlarımızla işbirliği içerinde çocukları topladık ama bu çözüm değil. Bu çok yönlü bir çalışma gerektiriyor. Herkes el atmalı. Hepimiz bu konuda netiz. Valilik, emniyet ve sosyal politikalar il müdürlüğü ve UNICEF'e teşekkür ediyoruz. Bu bölge askeriyenin kışlasıydı. Gençlerimize büyük bir spor merkezi yaptık, Türkiye ve Avrupa'da örneği olmayan bir Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'ni yaptık, Sanal Gerçeklik Küresi, Deprem Müzesi, 100 dönüme yakın alanı yeşil alana çevirdik. Burada her şey var. Burada hayat var. Sorunlara derman var. İzmit Belediyesi olarak çocuk dostu bir belediyeyiz ve çocuk dostu bir belediye başkanıyım. Adaylık projelerimden bir tanesi çocuk hakları masası ve okuluydu. Gelir gelmez çocuk hakları masamızı açtık. Çocuklarımıza bize ulaşma yollarını açtık. Sağlıklı toplum adına çocuklarımıza en iyi imkanları sunuyoruz. Önleme eğitim ve bize ulaşma kanallarını anlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye'ye model oldu. Burası da model olacaktır" dedi.

MOBİL EKİPLER OLUŞTURULACAK

Mobil ekipler oluşturulacağını açıklayan Doğan, şöyle konuştu:

"Oluşturulacak mobil ekiplerle İzmit ilçe sınırları içerinde çalıştırılan çocuk işçileri toplanarak merkeze götürülecek. Ailelerinin de tespit edileceği merkezde hem çocuklar hem de ailelere eğitim verilecek, çocukların çalıştırılmaması için gerekli destekler sağlanacak. Merkezde etüt sınıfları, mutfak, çok amaçlı salon ve atölye gibi çocukların ve ailelerin kullanabileceği alanlar yer alıyor. Çocuklar kendine has dünyaları olan ve hakları olan bireylerdir. Dünyanın neresinde hangi dilde hangi ırkta olursa olsun çocuk çocuktur"