İzmit'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde kutlandı. Kutlamalara Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, çocuklar ve aileleri katıldı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'de Millet Meclisi'nde alınan kararların İstiklal Mücadelesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, "23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepinize, hepimize kutlu olsun. 23 Nisan milli ruhun, milli şuurun, bağımsızlık düşüncesinin, milli egemenlik ilkesinin millet hayatına giriş tarihidir. 19 Mayıs'ta başlayan ve Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan sürecin önemli bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Millet Meclisi'nde çok önemli kararlar alınarak Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan İstiklal Mücadelelerinin kazanılmasında önemli rol oynamıştır" dedi.

Konuşmanın ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Bilge Şehir Kocaeli Karikatür Yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Birincilik ödülünü Romanya'dan Doru Axınte alırken, ikincilik ödülünü Orhan Öztürk aldı. Ekinlikte, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu şarkılar söyledi. Çocuklardan oluşan Halk Oyunları ekipleri yöresel halk oyunları gösterilerini sergiledi. Gösterilerin ardından program sona erdi.