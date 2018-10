İzmit Belediyespor kadın basketbol takımı yeni sezona hazır

İZMİT Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil edecek. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Amacımız toplumla barışık, temsil ettiği kurumun ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde iyi insan olmak, iyi yoldaş olmak, sonra da çok başarılı sporcu olmak." dedi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı yeni sezon öncesi bir araya gelerek, basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammed Öztürk ve İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı oyuncuları katıldı.

Toplantıda konuşan Nevzat Doğan, Kocaeli'nin her alanda Türkiye şampiyonu olduğunu ve sporda da bunu göstermeleri gerektiğini ifade ederek, "Bu dönem belki de Cumhuriyet tarihinin spora en bonkör olduğu dönemdeyiz. Bu dönemde İzmit Belediyesi de yerini almalıydı. Biz de yerimizi alıyoruz. Belki Kocaelispor'u süper lige çıkaramadık, ama Kocaeli'de iki tane süper lig takımı çıkarmayı başardık. Biri kadın basketbol takımımız öteki de serbest güreş takımımız. Eminim ki çok geçmeden Kocaelispor da süper lig de olacaktır. Buraya dışarıdan gelen transferlerimiz de var, önce bir şey söylemek istiyorum Kocaeli Türkiye'nin şampiyonudur. Her alanda şampiyonudur, her yönden şampiyondur. Ekonomide şampiyondur, eğitimde şampiyondur, sağlıkta şampiyondur, sporda da şampiyonluktan aşağısı kurtarmaz." dedi.

'AMACIMIZ İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK'

Bu sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan İzmit Belediyespor takımının kurulduğu günden bu yana önemli başarılara ulaştığını söyleyen Nevzat Doğan asıl amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir misyon için buradasınız ve çok önemli bir hedef için buradasınız. Bir kere Türkiye'nin diğer alanlarda marka olan bir belediyesi adı altındasınız bunu hiç unutmayın. Onun için sorumluluğumuz ve hedefimiz büyük. Benim antrenör, kaptan ve sporculardan isteğim önce iyi insan olmak. Toplumla barışık, temsil ettiği kurumun ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde iyi insan olmak, iyi yoldaş olmak, sonra da çok başarılı sporcu olmak. Bu şehrin enerjisini, bizim enerjimizi hissedin ve biz her türlü arkanızdayız. Belki çok paralar saçacak konumda değiliz, benim tarzım değil zaten bana cimri başkan derler ama gönlüm çok zengindir, sevgim dağlar kadardır. Hiç kimse bizi hedefimizden, yolumuzdan edemez."