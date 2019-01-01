İzmirliler kar hasretini kar küreleri ile gideriyor

İZMİR'in Konak ilçesinde, Çankaya semtindeki Sevgi Yolu’nda yılbaşı için hediye alışverişi son güne kadar sürdü. Yeni yılda kar heyecanını yaşayamayan İzmirlilerin en çok tercih ettiği hediyelik eşya kar küreleri oldu.

Sevgi Yolu’nda hediyelik eşya satan esnafın yüzünü kar küreleri glüdürdü. Çok sayıda İzmirli yılbaşı hediyesi olarak en çok kar kürelerinden aldı. Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan kar küreleri, yeni yılda kar sevincini yaşayamayan İzmirliler'i mutlu etti. Işıklı, renkli, kardan adamlı, geyikli, Noel babalı birçok çeşidi ve boyutu olan kar kürelerinin fiyatları 15-100 TL arasında değişti. Esnaf Sibel Demir, "İnsanlar bir iki hafta öncesinden fiyat araştırması yapmaya başlıyor, çünkü dışarıda hediyelik eşya dükkanlarında daha pahalıya satıyorlar. Kar kürelerine ilgi yoğun oldu. Ülkenin ekonomik durumu nedeni ile geçen seneye göre satışlar daha düşük. Bu sene bizim alış fiyatımız da yükseldi ama insanlara çok pahalıdan satmamaya çalışıyoruz" dedi.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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