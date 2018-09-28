İzmirliler'e yeni sezonda tiyatro şöleni

İZMİR Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda geniş yelpazeli oyunlarıyla İzmirlilere tiyatro şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, İzmir Ticaret Odası (İZTO)’da düzenlenen basın toplantısında, 2018- 2019 tiyatro sezonu ile ilgili müjdeleri paylaştı. Bu sezon, İzmir Devlet Tiyatrosu, seyirciye 2 yeni sahnesiyle birlikte toplamda bini aşan koltuk kapasitesi ile hizmet verecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu, İZTO’da düzenlediği basın toplantısında, 2018-2019 tiyatro sezonu ile ilgili gelişmeleri açıkladı. Toplantıya, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut ile yeni sezonda prömiyer yapacak oyunların yönetmenleri katıldı. Yönetmenler, sahnelenecek oyunlar hakkında açıklama yaparak, heyecanlarını paylaştı. Bu sezon toplamda 4 sahne ve bin 100 koltuk kapasitesi ile hizmet vereceklerini belirten Levent Ulukut, "Ocak ayına kadar 2’si çocuk oyunu olmak üzere 10 oyun sergileyeceğiz. İzmirlilere bir tiyatro şöleni yaşatacağız" dedi. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun geçen sezon Konak’ta ve Urla AKM sahnelerinde perde açtığını belirten Levent Ulukut, şöyle konuştu:

"Bu konuda çok fazla şikayet alıyorduk. Vatandaş yer bulamıyordu, biletler erken tükeniyordu. Ama bu yıl İzmirlilere müjdeli bir haber veriyoruz. 330 kişilik Karşıyaka Ragıp Haykır sahnesi kasım ayında bir müzikal oyunu ile açılacak. 380 kişilik Bornova Kültür Merkezi de kasım ayından itibaren seyircileri ağırlamaya başlayacak. Urla, Konak, Karşıyaka ve Bornova sahnesiyle birlikte bu sezon bin 100 koltuklu bir alanda olacağız. Böylelikle seyirciye daha çok hitap edebileceğiz. Seyirciye geniş bir yelpaze sunmak için oyunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sezon müjdeli haberlerin yanı sıra önemli projelerimiz de var. Ülke genelinde tanıtımını yaptığımız Urla Belediyesi ve İzmir DT ortak projesi olan Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması kapsamında bu yıl, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserlere ödül verilecek. Gürol Tonbul’un yönetmenliğini üstlendiği 'Bizden Masallar' oyunu ile özellikle cezaevlerinde anneleriyle mahkum hayat süren çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklara yönelik bir başka projemiz de, hiç tiyatroya gitmeyen çocukların tiyatroyla buluşmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde gerçekleşecek bu projeyle, daha önce hiç oyun izlememiş çocuklarımız tiyatroyla tanışacak" dedi.

10 OYUN PRÖMİYER YAPACAK

Yeni sezonda ikisi çocuk oyunu olmak üzere toplamda 10 oyun prömiyer yapacak. Devlet Tiyatroları’nda ilk kez sahnelenen 'Oğul' oyununun yönetmen yardımcısı Aylin Önal, oyunu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Oyun 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’da geçiyor. Savaşta oğlunu kaybetmiş bir anne ve savaştan dönmüş bir askerin karşılaşmasıyla oyun başlıyor. Oyunun anlatmak istediği, açlık ve sefaletle boğuşan Alman halkının, savaşta yaşadığı acılarö Urla Sahnesi’nde prömiyer yapacak oyun “ İkimizin Dünyasıönın yönetmeni Yusuf Köksal ise oyunla ilgili olarak, "Biz bu çok renkli yelpazenin komedi tarafında yer alıyoruz. Bu oyun 1970’lerin başlarında yazılmış fakat Devlet Tiyatroları’nda hiç sahnelenmemiş. İki kişilik bir oyun. Bu oyun, 4 farklı hikayeyi barındırıyor. Seyircimiz oyun boyunca her hikayede 11 kişi görüyor fakat bu 11 kişiyi yalnızca 2 kişi oynuyor" dedi.

Hande NAYMAN/İZMİR, ()

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