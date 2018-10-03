İzmirli sporcular buzu eritti

ARTİSTİK Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması'na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları toplam 16 madalya kazanırken, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Şampiyonası'ndan da 1 altın ve 2 gümüşle döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı buz sporcuları, gittiği her şampiyonada dikkatleri üstlerine çekmeyi başarıyor. İzmir'in yetenekli gençleri, son madalyaları Samsun ve Ankara'dan getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması'nda madalyaları kimselere kaptırmadı. Samsun'da İlkadım Buz Pateni Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya 6 ilden 19 kulüp ve 126 sporcunun katıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışmada D1 Bayanlar kategorisinde Masal Oran, C1 Bayanlarda Nehir Alan, C1 Baylarda Batu Tasasız, C2 Bayanlarda Derya Taygan, Elit Amatörler Grup 1 Bayanlarda İlayda Nur Arslaner, Gelecek Vaadedenler E Kategorisinde Doğa Güner ve Özel Sporcu Gösteri Ödülünde ise Selin Durgut altın madalya kazandı.

D2 Baylarda Atlas Baydurak, C1 Bayanlarda Gökçe Doğa Sezgi ve A Baylarda Berkant Algül ikincilik kürsüsüne çıkma başarısı gösterirken, D1 Baylarda Toprak Aydın, D1 Bayanlarda Ezgi Özer, C1 Baylarda Toprak Güllükaya, C2 Bayanlarda Elif Uğural, Amatör Grup 2 bayanlarda Açelya Usta ve Grup 2 Baylarda Cemal Gedikoğlu bronz madalya kazandı.

İzmirli sporculardan Deniz Tarım, Duru Çimen, Yağmur İlgün, Selin Uğural ve Eylül Kaplan ise kulübe kupa puanı kazandırdı.

ÇETİZ KENDİ REKORUNU KIRDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları Ankara'da Ümitköy Spor Kompleksi'nde düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Şampiyonası'nda da yine zirveyi kimseye bırakmadı. 39 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Belediyespor üç madalya topladı. Basic Novice Baylar (14 yaş altı) kategorisinde İzmirli sporcu Efe Cetiz tüm rakiplerini geçerek altın madalyanın sahibi olurken, 44.46 puan toplayarak 43.96 olan kendi rekorunu kırdı. Advanced Novice Bayanlarda (14 yaş üstü) ise Elif Su Erol ve Senior Bayanlarda (18 yaş üstü) Zeynep Yiğit ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor toplamda 1 altın, 2 gümüş, 1 dördüncülük ve 2 beşincilikle 3 kupa birden puanı kazandı.

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