İzmirli pandomimci Sri Lanka'da gösteri yaptı

PANDOMİM sanatçısı İlker Kılıçer, Karşıyaka Belediyesi'nin destekleriyle, Sri Lanka'nın Colombo şehrinde düzenlenen '7. Colombo İnternational Theater Festival'e katıldı. 'Zarfsız Kuşlar Kukla ve Mim Evi' ekibi ile organizasyonda yer alan Kılıçer, sahnelediği 'Mimdo's Call' isimli oyunla büyük beğeni topladı.

Dramaturgluğunu Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Fatma Keçeli'nin üstlendiği, teknik işler ile kukla yapım ve tasarımını Ezgi Or'un yaptığı oyun, farklı ülkelerin festivallerinden de davet aldı. Festival kapsamında İlker Kılıçer Pandomim Workshop'u, Fatma Keçeli de Tiyatro Workshop'u gerçekleştirdi.

SIRA ROMANYA'DA

İtalya, Almanya, Arjantin, Avusturya, Hindistan, Kosova ve Sri Lanka'dan ekiplerin de performanslarını sergilediği Colombo'da yoğun ilgi gören İlker Kılıçer'in bir sonraki durağı da Romanya olacak. Bükreş şehrinde düzenlenecek olan 'International Festival Theater, Street and Child' kapsamında; 2 Temmuz'da profesyonel oyunculara yönelik 6 saatlik 'Bedeniniz Konuşuyor' isimli workshop yapılacak, 3 Temmuz'da da 'Mimdo's Call' oyunu sahnelenecek.

Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a katkıları için teşekkür eden İlker Kılıçer, "Hindistan'ın Pune şehrindeki IAPAR International Theater Festival'de sergilediğim performansın çok beğenilmesi üzerine Sri Lanka'ya davet edildim. Bu katıldığım 12. uluslararası festival oldu ve ilk kez bir belediyeden destek aldım. Hem Türkiye'yi hem de İzmir'i temsil etmemiz için sağladıkları önemli katkılara, ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlker Kılıçer'i tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da desteklerinin süreceğini söyledi.

İZMİR, ()

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