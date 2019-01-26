İzmirli müzisyen Yunan meslektaşlarıyla düet yaptı

YUNANİSTAN'da müzik çalışmaları yapan İzmirli müzisyen Evrim Ateşler, Yunan meslektaşlarıyla düet yaptığı ikinci albümünü çıkardı.

İzmirliler'in yakından tanıdığı genç ve başarılı müzisyen Evrim Ateşler, iki yıl önce çıkardığı 'Afieromenos sto Rembetiko' (Rembetiko'ya Adanmış) albümünün ardından tüm aşamaları Yunanistan'da hazırlanan ve 'Birlikte' anlamına gelen ikinci albümü 'MAZI'yı sevenleri ile buluşturdu. Türk müzisyen Ateşler, geleneksel İzmir ve rembetiko şarkılarını kendi yorumu ile seslendirirken, aynı zamanda yıllardır yaptığı gibi Türk-Yunan kültürlerine ait şarkılarıyla da sanat adına bir köprü oluşturdu. Evrim Ateşler'e Yunan müzisyenler ve 7 ünlü Yunan kadın sanatçı eşlik etti. Ria Ellinidou, Eirini Haridou, Loulia Karapataki, Katerina Katsigianni, Sofia Papazoglou, Fotini Rentzi ve Aspasia Stratigou ile 7 şarkıda düet yapan Ateşler, 2 solo ve 2 enstrümantal parçayı da ekleyerek bu özel projeyi Avrupa'dan sonra 20 Ocak itibariyle Türkiye'de de dinleyici ile buluşturdu. Albüm, Ateşler'in ABD'de iş birliği sağladığı organizasyon aracılığı ile de tüm dijital müzik platformalarda da yer aldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAF