İzmirli kadınlardan Kız Muallim Mektebi'ne müze talebi

İZMİR Kadın Kuruluşları Birliği, Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılan eski Kız Muallim Mektebi'nde, mezunların hayatından notların aktarılacağı bir müze oluşturulmasını istedi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Kesiktaş Eraslan, günümüzde Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu olarak eğitim veren, 1915'den itibaren ise Kız Muallim Mektebi adıyla Osmanlı Türklerinin ilk ciddi eğitim yuvası niteliğini kazanmış binada iki odanın müze olarak ayrılmasını istediklerini ifade etti. Bu 100 yıllık eğitim üssünün şimdiki mevcut tarihi binasını Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 ve 1934'de ziyaret ettiğini anlatan Eraslan, burada kadınlarla buluşup önemli kararlar aldığını dile getirdi. Öğrencilerin orada eğitim alan kadınların gelişimine tanık olabileceğini belirten Eraslan, "Müzede bazı fotoğraflar sergilenebilir. Mezun olup muallim ya da iş insanı olan kadınlar var. O okuldan çok değerli öğretmenler çıktı ve onlar cumhuriyet kurulduktan sonra kadın hareketine yön verdiler. Onların hayatları ve okulun eski resimleri sergilenebilir" diye konuştu.

Müzelerin gençlerden soyutlanmış yerler olmasına karşı olduğunu ifade eden Eraslan, bu tür müzelerin eğitimin içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Ünlü ses sanatçısı Safiye Ayla ve pek çok sanatçı bu okuldan mezundur. İzmir Kız Lisesi'ni kuran Vedide Baha Pars ilk öğretmenliğe burada başlamıştır. Tarihçi Zehra Aksoy, felsefeci Kerime Aydaş, ünlü jimnastikçi Rahmi Karluk bu okuldan yetişmiş değerlerdir. Vizyonu yüksek bir okulun görünür olması lazım. Sadece bir okul olarak anılmamalı. Türkiye'nin tarihine ışık tutmuş kadın öğretmenler var. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile bir toplantı yaptık. Konuyu iletip Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşacağız. Okulun kapanmasını istemiyoruz. Müzemiz orada okuyan kız öğrencilere ışık tutacak. Görsünler ki Türk kadını nasıl bir mücadele verdi. Görsünler ki Atatürk, Türk kadınını nasıl destekledi. Orada okuyan kızlar buna tanık olsun" dedi.

ZÜBEYDE HANIM GEMİSİ KARŞIYAKA'YA YAKIŞIR

Konak'ta duran Zübeyde Hanım gemisinin de Karşıyaka'ya çok yakışacağını dile getiren Tülin Kesiktaş Eraslan, "Burayı kadın kafe ve müzesi haline getirelim istiyoruz. Kadın Hakları Anıtı'nın olduğu yere bağlayabiliriz. Zübeyde Hanım'ın anıt mezarının bulunduğu Karşıyaka'ya bu gemi çok yakışır. Orada kadınların sosyalleşeceği, eğitimler verileceği güzel bir ortam sağlamak istiyoruz. Elde edeceğimiz geliri de bir fon oluşturarak kadın sığınma evlerinin giderleri için kullanacağız" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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