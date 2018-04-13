İzmirli gazeteci yazarlar okurlarıyla buluşacak

İZMİR Kültürpark'ta 14-22 Nisan arasında açık kalacak 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) sergiliği de okurlarla gazeteci yazarları buluşturacak.

Türkiye'nin en çok ilgi gören kitap fuarlarından olan TÜYAP İzmir'de açılacak sergilikte, cemiyet üyesi gazeteci yazarlar hem okurlarla sohbet etme olanağı bulacak hem de kitaplarını imzalayacak. 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda ayrıca 16 Nisan Pazartesi günü İGC tarafından bir de söyleşi düzenlenecek. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in yöneteceği 'Yakından Geçen Mülteci Öyküler' konulu söyleşinin konuşmacıları; Duygu Özsüpandağ Yayman, Nergiz Seli, Tekgül Arı ve Handan Gökçek olacak. Söyleşi saat 12.00'de Salon 2 (dış alanda) gerçekleşecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Tüm kitapseverleri, TÜYAP ziyaretçilerini, İzmirli gazeteci ve yazarları sergiliğimizde ve söyleşimizde görmekten onur duyacağız" dedi.

İzmirli gazeteci yazarların imza gün ve saatleri şöyle:

Şadan Gökovalı 14 Nisan 14:00/15:00

Nihan Ertem 14 Nisan 16:00/17:00

Ali Eyce 15 Nisan 12:00/13:00

Nihan Ertem 15 Nisan 17:00/ 18:00

Ahmet Büyükçulhacı 15 Nisan 15:00/16:00

Halil Eğriboyun 16 Nisan 14:00/15:00

Nadir Doğan 18 Nisan 15:00/16:00

Neslihan Perşembe 19 Nisan 12:00/13:00

Yıldız Sağtürk 19 Nisan 14:00/ 15:00

Yasemin Mirahmetoğlu 20 Nisan 14:00/15:00

Saadet Erciyas 21 Nisan 14:00/15:00

Duygu Yayman 21/22 Nisan 16:00/17:00

İZMİR, ()

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