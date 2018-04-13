İzmirli gazeteci yazarlar okurlarıyla buluşacak

İZMİR Kültürpark'ta 14-22 Nisan arasında açık kalacak 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) sergiliği de okurlarla gazeteci yazarları buluşturacak. Türkiye'nin en çok ilgi gören kitap fuarlarından olan...

İzmirli gazeteci yazarlar okurlarıyla buluşacak

İZMİR Kültürpark'ta 14-22 Nisan arasında açık kalacak 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) sergiliği de okurlarla gazeteci yazarları buluşturacak.

Türkiye'nin en çok ilgi gören kitap fuarlarından olan TÜYAP İzmir'de açılacak sergilikte, cemiyet üyesi gazeteci yazarlar hem okurlarla sohbet etme olanağı bulacak hem de kitaplarını imzalayacak. 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı'nda ayrıca 16 Nisan Pazartesi günü İGC tarafından bir de söyleşi düzenlenecek. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'in yöneteceği 'Yakından Geçen Mülteci Öyküler' konulu söyleşinin konuşmacıları; Duygu Özsüpandağ Yayman, Nergiz Seli, Tekgül Arı ve Handan Gökçek olacak. Söyleşi saat 12.00'de Salon 2 (dış alanda) gerçekleşecek.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Tüm kitapseverleri, TÜYAP ziyaretçilerini, İzmirli gazeteci ve yazarları sergiliğimizde ve söyleşimizde görmekten onur duyacağız" dedi.

İzmirli gazeteci yazarların imza gün ve saatleri şöyle:

Şadan Gökovalı                   14 Nisan     14:00/15:00

Nihan Ertem                       14 Nisan     16:00/17:00

Ali Eyce                                 15 Nisan     12:00/13:00

Nihan Ertem                       15 Nisan     17:00/ 18:00

Ahmet Büyükçulhacı         15 Nisan    15:00/16:00

Halil Eğriboyun                   16 Nisan            14:00/15:00

Nadir Doğan                       18 Nisan     15:00/16:00

Neslihan Perşembe          19 Nisan     12:00/13:00

Yıldız Sağtürk                    19 Nisan     14:00/ 15:00

Yasemin Mirahmetoğlu       20 Nisan    14:00/15:00

Saadet Erciyas                    21 Nisan    14:00/15:00

Duygu Yayman               21/22 Nisan 16:00/17:00

İZMİR, ()

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