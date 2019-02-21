İzmir’de hafta sonu kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı

İZMİR Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kent genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiği belirtildi.

İzmir Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, kent genelinde Cumartesi günü kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Cumartesi günü başlayan yağış Pazar günü etkisini yitirirken, yetkililer su baskınlarına karşı insanların dikkatli olmasını istedi. Fırtına ise Kuzey Ege’de etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonunda Aydın’da sağanak yağış, Balıkesir ve Çanakkale’de kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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