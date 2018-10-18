İzmir Valisi'nin eşi Didem Ayyıldız, kanser hastalarını ziyaret etti

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzman Doktor Dilek Didem Ayyıldız, İzmir’deki hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören başta çocuklar olmak üzere hastaları ve sağlık personellerini ziyaret edip, onlara hediyeler verdi. Ziyarette duygusal anlar da yaşandı.

İzmir’deki hastanelerin onkoloji bölümünde tedavi gören başta çocuklar olmak üzere hastaları ve sağlık personellerini ziyaret eden İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, sağlık personellerine gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, çocuklara hediyeler dağıttı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na dikkat çeken Ayyıldız’a ziyaretinde İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur eşlik etti. İlk ziyaretini Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde gerçekleştiren Ayyıldız, "Bu tür ziyaretleri hem hastaların, hem de onlarla beraber zaman geçiren, ilgilenen, özverili ve fedakarca çalışan sağlık personelinin motivasyonunu artırmak için sık sık yapıyoruz. Çünkü gerçekten özellikle çocukluk döneminde yaşanan kanser vakalarında sağlık personellerinin çok özverili çalışmaları oluyor. Genelde böyle ziyaretlerde de arka planlarda kalıyorlar. Onların da emeğinin karşılığını vermek, motive etmek, yaşadıkları zorlukları ve mutlulukları birlikte paylaşmak için düzenledik ziyaretimizi. Çocukları ve onlarla ilgilenen sağlık personellerini gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Çocuklarımızın bakımları iyi, sağlık ekibimiz de çok pozitif ve deneyimli" dedi.

Kanserle ilgili önleyici faaliyetleri ve kanserin karşısında en önemli silah olan erken tanının konulması için taramaların yaygınlaştırılması amacıyla yürüttükleri projeden bahseden Ayyıldız, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda kadınımızın, insanımızın bu konuda duyarlılığını ve kendi sağlığının takipçisi olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu noktada hep beraber toplumsal bir seferberlik halinde el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" diye ifade etti.

Didem Ayyıldız çocuklara hediye verirken onlarla sohbet de etti. Çocuklarının yanında kalan anneler görüşmede ağladı.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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