İzmir Tramvayı'na kalite belgesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulup işletilen Konak ve Karşıyaka tramvayları, Türk Standartları Enstitüsü'nden kalite onayı aldı. TSE, İzmir Metrosu'nun entegre yönetim sistemine Konak ve Karşıyaka tramvaylarını da dahil etti.

2000 yılından bu yana İzmir’de hızlı, konforlu, güvenli işletmecilik anlayışı doğrultusunda hizmet veren İzmir Metro A.Ş., Karşıyaka ve Konak hatlarındaki tramvay işletimini de aynı standartlara taşıdı. Bunu Türk Standartları Enstitüsü’nden aldığı 5 yönetim sistemi belgesiyle tescilleyen kurum, her yıl yapılan gözetim ve belge yenileme denetimlerini bu yıl da başarıyla tamamladı. TSE’den 5 ayrı standart belgesine sahip İzmir Metro A.Ş., İzmir Tramvayı için de kalite onayı almayı başardı.

Konak ve Karşıyaka tramvaylarının metro ile aynı standartlarda işletildiğinin belgelendirilmesi için yapılan başvurunun ardından, İzmir Tramvayı’nın Konak ve Karşıyaka işletmeleri TSE tarafından 5 yönetim belgesinin standartlarına göre hem doküman üzerinde hem de sahada denetlendi. Denetim sonunda Türk Standartları Enstitüsü, İzmir Metrosu'nun entegre yönetim sistemine kalite onayı verdiği Konak ve Karşıyaka tramvaylarını da dahil etti.

Bu belgelendirmeyle, Metro hattında 20 kilometrelik güzergahta 17 istasyon ve 182 araçlık filo, Tramvay hattında ise toplam 22 kilometrelik güzergah, 33 durak ve 5 modüllü 38 araçlık filo 'Entegre Yönetim Sistemi'ne dahil edildi.

METRO İŞLETMESİ 5 AYRI BELGE ALDI

İzmir Metrosu, 2008 yılında TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS-18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, 2011 yılında ise TS-ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Belgesi ile TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanarak entegre yönetim sistemini kurdu. Son olarak tramvay işletmeciliğinde de TSE’den kalite onayının alınmasıyla, İzmir'de raylı sistemin hizmet kalitesi, alanındaki en yetkili kuruluş tarafından onaylanmış oldu.

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