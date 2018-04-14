İzmir Ticaret Odası üyeleri sandık başında

İZMİR Ticaret Odası'nda yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği seçimi için üyeler sandık başına gelmeye başladı. Ekrem Demirtaş'ın seçime saatler kala yönetim kurulu, meslek komitesi ve meclis üyeliği görevlerinden istifa etmesinin ardından üyeler Mahmut Özgener'in hazırladığı tek liste için oy kullanacak.

İzmir Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Seçimlere 12 saat kala eski başkan Ekrem Demirtaş'ın hem yönetim kurulu başkanlığı hem de meslek komitesi ve meclis üyeliğinden istifa etmesinin ardından 174 meclis yesinin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, üyeler sandık başına gelmeye başladı. Meclis Salonu'nda sabah 09.00'da başlayan seçimlerde 79 meslek komitesinden seçilen meclis üyeleri tek aday Mahmut Özgener'in listesini oylayacak. Özgener de sandık başına gelerek oyunu kullanan ilk isimlerden biri oldu.

Mahmut Özgener'in yönetim kurulunda; Eyüp Cemal Elmasoğlu, Ali Osman Öğmen, Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Serdar Gökhan Arıkan, Şenol Aslanoğlu, Mehmet Şahin Çakan, Mert Pala, Oğuz Özkardeş, Emre Kızılgüneşler yer alıyor. Yönetim kurulu yedek üyeleri arasında ise Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer ve Fetullah Yetik yer alıyor.

Oy kullanma işleminin saat 14.00'e kadar devam edeceği İzmir Ticaret Odası'nda 15.00 ile 17.00 saatleri arasında meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyenin seçimini yapmak üzere özel gündemli olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirilecek.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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