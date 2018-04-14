İzmir Ticaret Odası üyeleri sandık başında (3)

MECLİS'TE SEÇİM YAPILDI

26 yıllık başkan Ekrem Demirtaş'ın yarıştan çekilmesi ile birlikte tek başkan adayı Mahmut Özgener'in göreve gelmesinin ardından, İzmir Ticaret Odası'nda meclis başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyenin seçimini yapmak üzere özel gündemli olağanüstü meclis toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında İzmir Ticaret Odası eski meclis başkanı Rebii Akdurak, başkanlık görevini odanın en yaşlı üyesi Akın Kazançoğlu'na devretti. Kazançoğlu, odanın 133 yıllık tarihine yakışır şekilde, geçen dönemin deneyimiyle ve yeni üyelerin katkısıyla verimli bir çalışma dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Mevcut başkan Rebii Akdurak ile birlikte Selami Özpoyraz meclis başkanlığına aday oldu. Akdurak, herkese eşit mesafede barış ve huzur içinde bir meclis yönetmek için aday olduğunu belirterek aynı ilkeler çerçevesinde meclisi yönetmek istediğini söyledi. Diğer aday Selami Özpoyraz ise 15 yılı aşkın süredir odanın komitelerinde görev aldığını ifade etti. Hilmi Ulubey, İrfan Erol, İbrahim Güdüm, Yavuz Ateşat meclis başkan yardımcılığına aday oldu. Katip üyeliğe ise tek aday olarak Ali Yaramışlı gösterildi. Daha sonra meclis üyeleri kapalı usul oylama ile oylarını kullandı.

EN YÜKSEK OYLA SEÇİLEN BAŞKAN

Oyların sayımından önce mecliste bir konuşma yapan İzmir Ticaret Odası'nın 11'nci Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ekip arkadaşları ile birlikte yola çıkarken başta yönetim anlayışı olmak üzere odanın tüm faaliyetlerinde değişim ihtiyacını vurguladıklarını dile getirdi. 9 Nisan'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri ile bugün yapılan yönetim kurulu seçimlerinde elde edilen sonucun alınan kararların doğruluğunu ortaya koyduğunu ileri süren Özgener, şöyle konuştu:

"Bugün meclis üyelerimizden 151 oy almış olmak benim için çok önemli. Bu gururu bana yaşattığınız için teşekkürler. 133 yıllık İzmir Ticaret Odası'nın en yüksek oyla seçilen başkanı olmanın bana yüklediği ağır sorumluluk ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum. Artık yeni şeyler söylemek ve ekonomiyi canlandırmak zamanı. Bundan sonra ilk işimiz birleştirici ve tüm karar süreçlerinde ortak hareket eden bir yönetim anlayışını getirmek olacaktır. Bu bina üyelerimizi risklerden koruyan bir kale olacak. Aidiyet duygularını attırarak ikinci bir evleri olacak."

"KAPIM HERKESE AÇIK"

Geçmişi bırakıp geleceği konuşma zamanının geldiğini belirten Özgener, oda kapılarının her görüşten kişiye açık olduğunu söyleyerek, "Artık değişim zamanı. Hepimiz tatlı bir yorgunluk yaşıyoruz. Demokratik bir şekilde üyelerimiz seçimlerini yaptı. Kapım herkese ve her fikre açık. Bundan sonra hep birlikte çalışacak ve üreteceğiz. Bu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zaman çalışma zamanı yeni dönemin birlik beraberlik ve bol kazançlı geçmesini diliyorum" dedi.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Oy kullanan 172 meclis üyesinden 96'sının oyunu alan Selami Özpoyraz meclis başkanı olurken 117 oy ile İrfan Erol ve 83 oy ile Yavuz Ateşat başkan yardımcılığına seçildi.

TOBB Genel Kurul Delegeliklerine Akın Kazançoğlu, Hüseyin Sağır, Nihat Dirin, Abdurrahman Aydoğan, Veysel Murat, Özkan Başpınar, Abdülhakim Bingöl, Muzaffer Egi, Gürcan Gümüş, Levent Bendeş, Mehmet Ceylan, Ercan Çelikkaya, Mustafa İduğ, Yaşar Baş, İrfan Erol, Fikret Özkaya, Cihangir Lübiç, Ali Sorgun Özbalcı, Veysi Kubba, Metin Aztekin, Ahmet Selik, Ziya Dağlıer, Emin Melih Çırpar ve Tankut Gülümser seçildi. Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Yılmaz Eroğlu, Kasım Gündüz, Yağız Kaan Kazançoğlu, Salih Demiryürek, İsmail Akdemir ve Reşat Budak seçildi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI