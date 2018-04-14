İzmir Ticaret Odası üyeleri sandık başında (2)

ÖZGENER DÖNEMİ BAŞLADI

İzmir Ticaret Odası'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri için oy kullanma işlemleri sona erdi. 174 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde oyların 151'i geçerli kabul edilirken, 9'u boş,14'ü geçersiz sayıldı. Sandıktan çıkan oyların sayımını yakından takip eden Mahmut Özgener, sonuçların açıklanmasının ardından yönetim kurulu üyeleriyle sarılıp, tebrikleri kabul etti. Özgener, yaklaşık 6 ay önce değişim ihtiyacını hissederek çıktığı bu yolun sonuna geldiğini söyleyerek "6 ay boyunca çok çalıştık. Şehirde teveccüh gördük, değişim ihtiyacına olan yoğun isteği hissettik. Bugün de sandıkta yansımasını büyük bir mutlulukla gördüm ve başkan seçildim. İzmir halkına ve oda üyelerine teşekkür ederim. Bu değişimin izlerini pazartesiden itibaren herkes çok yakından izleyecek. 26 yıl boyunca odamıza hizmet etmiş Ekrem Demirtaş'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Oldukça duygusal bir gün yaşadığını ifade eden Özgener, tahminlerine göre rekor bir oyla başkan seçildiğini dile getirdi. Özgener şöyle konuştu:

"Bugünün göstergesi 9 Nisan'daki komite seçimlerinin sonucuydu. Sürpriz olmadı bizim için. Ekrem beyin 1 gün kala çekilmesi sürpriz oldu. Bana verilen oy sayısını gördüğümde ikili yarışın olacağı düşüncesiyle yaptığımız hesapların örtüştüğünü gördüm. İlk icraatım yönetim anlayışını değiştirmek olacak."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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