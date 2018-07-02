İzmir Ticaret Borsası'ndan ödüllü Instagram Yarışması

TÜRKİYE'nin siyasi ve ekonomik hayatına tanıklık eden nadir kurumlardan olan 127 yıllık İzmir Ticaret Borsası, pamuk ve zeytin-zeytinyağını konu alan bir Instagram Yarışması düzenliyor. Borsa'nın @izmirticaretborsasi adresli Instagram hesabı üzerinden, 2 Temmuz -30 Kasım tarihleri arasında, 'Pamuk Fotoğraf', 'Pamuk Video', 'Zeytin', 'Zeytinyağı Fotoğraf', 'Zeytin', 'Zeytinyağı Video' kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmanın toplam ödül miktarı 40 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yarışmaya pamuk ile zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde üretim, hasat, işleme süreçlerine ilişkin fotoğraf ve videolarla katılım sağlanabileceğini belirterek, "Tarihi Borsa Sarayımızı konu alan ilk Instagram yarışmamız ve geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Ege'nin ihracat yıldızları üzüm ve inciri konu alan yarışmamız büyük ilgi görmüştü. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmanın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip ürünlerimizden pamuk, zeytin ve zeytinyağı olarak belirledik. Yarışmamızın ana sloganı ise 'Doğanın Mucizesi Pamuk, Doğanın Hediyesi Zeytin ve Zeytinyağı' oldu. Ülkemiz topraklarına doğanın önemli birer armağanı olan bu özel ürünler için yarışma kapsamında birbirinden güzel fotoğraf ve videolar geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da değişik ürünlerle yarışmamızı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Sosyal medya çağında yaşandığına vurgu yapan Kestelli, "İnternet, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını konu alan istatistiki veriler, bizlere mobilize olma durumunun üretimden pazarlamaya kadar pek çok köklü alışkanlığı kalıcı olarak değiştirmeye başladığını gösteriyor. Borsamız da bir yandan Türkiye'ye örnek olmuş geleneklerini yaşatırken bir yandan dijital çağı yakalayan projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyor. Bu sayede günümüzde önemli bir varoluş mecrası olan sosyal medyayı da etkin şekilde kullanmayı hedefliyor" diye konuştu.

YARIŞMAYA KATILIM NASIL SAĞLANACAK?

Yarışmaya katılmak isteyenlerin öncelikle İzmir Ticaret Borsası'nın @izmirticaretborsasi adlı Instagram hesabını takip etmesi gerekiyor. Pamuk, zeytin, zeytinyağı ürünlerinde üretim, hasat ve işleme süreçlerine ilişkin fotoğraf ve videolar, #itbyarisma18 hashtagi ve @izmirticaretborsasi etiketiyle yarışmaya dâhil edilebilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, katılım koşulları ile ilgili bilgiye www.itb.org.tr/instaborsayarisma adresinden de ulaşabilecek.

TOPLAM 40 BİN TL ÖDÜL, SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Pamuk Fotoğraf, Pamuk Video, Zeytin-zeytinyağı Fotoğraf, Zeytin-zeytinyağı Video kategorilerinde düzenlenecek yarışmada birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü 2 bin TL olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan eserler, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Grafik Ana Bilim Dalı, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) temsilcilerinden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilecek.

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