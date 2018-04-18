İzmir Tabip Odası'nda ikinci kadın başkan dönemi

İZMİR Tabip Odası'nda 24 yıl aradan sonra bir kadın başkan seçimi kazandı. Demokratik Katılımcı Hekimler grubunun adayı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, yeni dönemde hekimlerin sorunlarının yanı sıra sağlık alanının sorunlarına da çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

İzmir Tabip Odası'nın seçimli genel kurulunda Prof. Dr. Fehmi Akçiçek'in aday olduğu Hekim Güçbirliği grubu ile Prof. Dr. Funda Barlık Obuz'un aday olduğu Demokratik Katılımcı Hekimler grubu yarıştı. Seçmen sayısının 8354 olduğu seçimde oy kullananların sayısı 2493'te kaldı. 14 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Prof. Dr. Funda Barlık Obuz 1389 oy alarak başkan seçildi. 24 yıl önce Zuhal Okuyan'ın başkanlık yaptığı İzmir Tabip Odası’nda, Funda Barlık Obuz ikinci kadın başkan oldu. Demokratik Katılımcı Hekimler olarak 12 yıl aradan sonra İzmir Tabip Odası'nın yönetiminde ve diğer tüm kurullarda çoğunluğu elde etmenin memnuniyetini yaşadıklarını anlatan Obuz, bu sonuçta emeği geçen, seçime katılarak destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Seçime uzun süredir hazırlandıklarını ifade eden Obuz, şunları söyledi:

"Bu süreçte hekimlerin özlük haklarını, mesleki etik değerlerin korunmasını, halkın sağlık hakkını, nitelikli sağlık hizmetinin önemini vurguladık. OHAL sürecinde işinden olan ve güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan hekimlerin sorunlarını dile getirdik. İktidarın 15 yıldır uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hem sağlık sisteminde hem de hekimler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri belirttik. Şehir hastaneleri, son günlerde SGK geri ödeme listesine alınan geleneksel ve tamamlayıcı sağlık uygulamaları bunlardan bazılarıydı. Meslek örgütlerine ve özellikle Türk Tabipleri Birliği'ne yapılmak istenen müdahalelere karşı olduğumuzu anlattık. Savaşa karşı barışı, karanlığa karşı aydınlığı, özgürlüğü ve demokrasiyi savunduk."

Tüm meslektaşlarını kapsayan, şeffaf, demokratik bir yönetim biçimini benimseyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Obuz, "Hekimlerin sorunlarının yanında, sağlık alanının sorunlarına da çözümler üreterek daha sağlıklı bir toplum ve yaşanabilir bir ülke ve dünya için çaba harcayacağız" dedi. Demokratik Katılımcı Hekimler, 7 kişilik yönetimin 5'ini kazandı. 6 dönemdir yönetimde olan Hekim Güçbirliği'nden 2 isim yönetime girdi.

Prof. Dr. Funda Barlık Obuz'un başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri arasında Op. Dr. Fatih Sürenkök, Op. Dr. M. Lütfi Çamlı, Doç. Dr. Nergül Çördük, Uzm. Dr. Firdevs Çetin Uysal ile Hekim Güçbirliği ekibinden Prof. Dr. Selahattin Fehmi Akçiçek ve Op. Dr. Ceyhun Balcı yer aldı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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