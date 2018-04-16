İzmir sporuna yeni futbol sahası

İZMİR'de, birkaç yıl öncesine kadar kurbanlık satış yeri olarak kullanılan Yenişehir’deki 27 bin 105 metrekarelik boş arazi, Konak Belediyesi’nce yapılan kapsamlı düzenlemeyle geleceğin futbol yıldızlarının ter dökeceği güzel bir futbol sahasına dönüştürüldü.

Konak Belediyesi, gençlerin spordaki altyapı açığını kapatmak için başlattığı tesisleşme hamlesi doğrultusunda Halkapınar Mahallesi ile Gıda Çarşısı arasında kalan 27 bin 105 metrekarelik boş araziye bir spor tesisi inşa etti. Uzun yıllar bitpazarına mesken olan, bir dönem kurban satış yeri olarak da kullanılan mezbelelik alanda başlatılan düzenleme çalışmaları sonunda bölge yepyeni bir görünüme kavuştu. Konak Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde ortaya standartlara uygun bir futbol sahası çıktı.

Sadece kamu alanı ile sınırlı da kalmayan çalışmalarda ekipler özel mülkiyet ve iş çevresine ait toplam 70 dönümlük bir alanı elden geçirdi. Yol yapım ve çevre düzenlemesi tamamlanan boş alana ilçedeki amatör spor kulüplerinin ihtiyacı da dikkate alınarak 45x90 metre ölçülerine sahip bir futbol sahası inşa edildi. Geleceğin yıldız futbolcularının ter dökeceği suni çimle kaplı sahaya bir de soyunma kabinleri inşa edildi.

AMATÖR TAKIMLAR ANTRENMAN YAPACAK

Amatör futbol kulüplerinin antrenman yapacak saha ihtiyacı göz önünde tutularak projelendirilen tesis 18 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek törenle hizmete girecek. Açılışa tüm İzmirlileri davet eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, "Konak’taki 25 amatör futbol takımımız nizami ölçülerde antrenman sahası bulmakta zorlanıyordu. Biz bu sorunu dikkate alarak buraya bir futbol sahası da inşa ettik. Güzel bir tesis yaptık. Konaklı hemşehrilerimize hizmet verecek bu tesisimizi kısa zamanda açıyor olmak bizler için yeni bir gurur kaynağı oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yaklaşık 14 dönümlük bölümünde yeşil alan, çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılan futbol sahasının açılışı 18 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te yapılacak. Açılış töreni öncesinde halı saha, Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'İlkokullararası Bebestad Atletizm Oyunları'na da evsahipliği yapacak. Açılış töreninde dereceye giren miniklere ödülleri de verilecek.

İZMİR, ()

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