İzmir sokak lezzetleri Lyon'u fethetti

İZMİR, Avrupa'nın gastronomi başkenti olarak bilinen Lyon'da bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen Sokak Yemekleri Festivali'ne katılan üç konuk şehirden biri oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 4 gün boyunca tanıtılan İzmir Mutfağı ve yemek kültürü, etkinliğin ilgi odağı haline geldi. Festivalin diğer konuk kentleri Montreal ve Hong Kong'tu.

Her yıl dünyadan gastronomi alanında öne çıkan Delice üyesi 3 seçkin kentin ünlü şefleriyle katılarak mutfaklarını tanıttıkları "Lyon Sokak Yemekleri Festivali"nin bu yılki konuk kentleri İzmir, Montreal ve Hong Kong oldu. Avrupa'nın gastronomi başkenti olarak isim yapan, Michelin yıldızlı restoranları ile ünlü Lyon kentinin sakinleri, festival süresince İzmir mutfağını ve kentin kültürünü yakından tanıma fırsatı elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan İzmir standında, Ege mutfağına özgü zeytinyağlı yemekler, söğüş, İzmir köfte, lokma ve boyoz ile Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden sucuk-ekmek, fıstıklı irmik helvası, cevizli kadayıf ve Türk kahvesi ikram edildi.

İZMİR'İ DE TANITTILAR

Yaklaşık 1500 metrekare alanda gerçekleşen etkinlikte, açık ve kapalı alanlarda kurulan stantlarda ana destinasyon katılımlarının yanı sıra toplamda 70 şef en özel yemeklerini sundu. Çeşitli yemek atölyeleri, müzik grupları ve gösterilerle katılımcıların mutfaklarının yanı sıra kültürlerini de tanıttıkları etkinlik süresince İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin standında Fransızca yazılmış İzmir tanıtım kitapçıkları ve kente özgü çeşitli hediyelik eşyalar dağıtıldı. 4 gün boyunca yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği festivalin ilk günü Lyon Belediye Başkanı Georges Kepenekian ve Lyon Başkonsolosu Mehmet Özgür Çakar da İzmir standının misafiri oldular.

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