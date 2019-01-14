İzmir projelerine vekil takibi

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret eden İzmir Ticaret Odası heyeti, Bakanlığa ilettikleri projeler ve üyelerden gelen taleplerle ilgili olarak AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile de görüştü. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Bakan Pekcan’a ilettikleri projeler hakkında bilgi verirken, Çankırı da İZTO’nun tüm projelerinin Ankara’da takipçisi olacağını vurguladı.

Ticaret Bakanlığı ziyareti başta olmak üzere bir dizi temaslar için Ankara’da bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu, Emre Kızılgüneşler, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Şakin Çakan, Adil Özyiğit, İsmail Kahraman, Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi Ali Yaramışlı, meclis üyeleri Mustafa Kul ve Süleyman Özcan, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile de görüştü. Çankırı’nın ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştiren heyet, projelerin takibi konusunda da söz aldı.

Sözlü olarak iletmenin yanı sıra Bakanlığa dosya da sunduklarını dile getiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Özellikle girişimcilik ve inovasyon projemiz Sayın Bakanımızın oldukça ilgisini çekti. Kemalpaşa’da kurulacak Lojistik Köy’ün ihtisas organize sanayi bölgesi olarak işletilmesi talebini de daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ilettiğimiz gibi Ticaret Bakanımıza da iletmiş olduk. Öte yandan gıda sektöründen perakendeye, dericilik sektöründen oyuncak sektörüne kadar pek çok başlıkta sorunlar ve çözüm önerilerimizi ilettik. Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bakanlık yetkilileri ile temaslarımız sürecek ama bizlerin Ankara’daki temsilcileri olarak sizlerin de desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.

TAKİPÇİSİ OLACAK

İzmirlilerle Ankara’da buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, İzmir’i dünya kenti yapacak projelere destek olduklarına işaret ederek, "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a ilettiğiniz konuların ben de memnuniyetle takipçisi olacağım. Proje bazında detaylı çalışmalar gerektiğinde de her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

İZMİR, ()

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