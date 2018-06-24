İzmir, mesleki eğitimde model oluyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin mesleksiz genç kalmaması için kurduğu Meslek Fabrikası'ndaki eğitimlere İzmirliler büyük ilgi gösteriyor. İspanya, Arjantin, Portekiz gibi uzak ülkelerden bile yerel yöneticilerin incelemeye aldığı Meslek Fabrikası'nın son ziyaretçisi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen oldu.

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Halkapınar'daki 108 yıllık eski Un Fabrikası 'Meslek Fabrikası' olarak hizmet veriyor. Kentin istihdam sorununa yenilikçi çözüm modeli sunan Meslek Fabrikası'na ev sahipliği yapan tarihi binada, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler esas alınarak sektör ve alt sektörlere yönelik kurslar açılıyor. Sanayi ve hizmet sektörlerinin eleman ihtiyacına göre açılan kurslarda kepçe operatörlüğünden makyözlüğe kadar 75 farklı branşta eğitim veriliyor. Bir zamanlar DGM binası olarak da kullanılan tarihi yapıyı 10.5 milyon liralık yatırımla restore ederek Meslek Fabrikası'na dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilere “iş, aş ve umutö veren bu önemli projeyi daha da büyütmeyi hedefliyor.

ARJANTİN'DEN HEYET GELDİ

Meslek Fabrikası'nda uygulanan eğitim modeli, çağdaş ve yenilikçi yapısıyla sadece Türkiye çapında değil, uluslararası alanda da ilgi uyandırıyor. Bugüne dek Türkiye'den pek çok yerel yöneticinin ziyaret ederek incelemeye aldığı Meslek Fabrikası, 'Birleşmiş Milletler Avrupa Pilot Kentler Programı' kapsamında da büyüteç altına alındı. Geçen ay kente gelen Arjantin'in Buenos Aires, Portekiz'in Lizbon ve İspanya'nın Tenerife kentlerinin yerel yöneticileri, Meslek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

BÜYÜKERŞEN DE İNCELEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları arasında gösterilen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i de ağırladı. Büyükerşen, Meslek Fabrikası'nda detaylı bir inceleme yaparak birçok alanda faaliyet gösteren ücretsiz meslek kursları hakkında bilgi edindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Fatma Aytuğ Balcıoğlu, Başkan Büyükerşen'e yürüttükleri istihdama yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İŞ DÜNYASIYLA YAKIN TEMAS

Meslek Fabrikası bünyesinde hem kamu ve özel sektör hem de sivil toplum kuruluşlarının katıldığı, sektörler bazında eğitim ve nitelik gibi ihtiyaçların tartışıldığı toplantılar da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticilerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Meslek Fabrikası çalışmaları ve sektör talepleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

10 MERKEZDE EĞİTİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olabilmek amacıyla açtığı Meslek Fabrikası binasının dışında, Bayraklı, Çamdibi, Evka 1, Evka 4, Toros, Evka 2, Egekent, Gaziemir ve Karabağlar kurs merkezlerinde de eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Kursları'nda açılan 75 branş şöyle:

CNC Operatörlüğü, CNC Programlama,doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, katı sıvı yakıtlı kalorifer ateşçisi, kaynak,gaz altı kaynakçılığı, eloktromekanik, bakımı ve montajı, elle taşıma, iş güvenliği ve işçi sağlığı, PLC otomasyon, temel elektrik makine, bilgisayar destekli proje çizimi (AUTOCAD), MASTER CAM, CAD CAM, klima sistemleri, soğutma bakım ve montajı, hidrolik, pnömatik, iş makineleri, et ürünleri işletmecisi, mobilya döşeme ve kesim elemanı, marangoz, park bahçe ve koruların bakımı, haşere ilaçlama, ipek kozacılığı, dokuma, balık işletme teknikleri, balık ağı örme, topraksız tarım, boyacı, taş tuğla duvarcısı, seramik, fayans ve karo döşemecisi, sıhhı tesisat ve armatür montajcısı, inşaat demiri bağlama ustası, elektrik tesisat ve pano montörü, sıvacı, yapı yüzey kaplama, ısı yalıtımcısı, alçı plaka asma tavan, alçı plaka bölme duvar, dış cephe kaplama ve yalıtım, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayar kullanımı, bilgisayar okur yazarlığı, yaşlı bakım refakatçisi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hasta kabul işlemleri, ilk yardım, pastacılık, aşçılık, yaş pasta yapımı, turşu yapımı, reçel yapımı, grafik animasyon, grafik tasarım, kat hizmetleri, servis elemanı, ev pansiyonculuğu, ön büro, artistik çizim üst giysileri, düz dikiş makineci, çeyiz ürünleri hazırlama, kadın giysileri dikimi, kadın giysileri kalıp hazırlama, kadın üst giysileri dikimi, şapka dikimi- giyim aksesuarları dikimi, yatak odası tekstili hazırlama, grafik animasyon, grafik tasarım, artistik çizim üst giysileri/ gelinlik abiye dikimi, düz dikiş makineci, çeyiz ürünleri hazırlama, kadın giysileri dikimi, kadın giysileri kalıp hazırlama, kadın üst giysileri dikimi, şapka dikimi- giyim aksesuarları dikimi, yatak odası tekstili hazırlama, overlokçu, reçmeci, sinema ve televizyon makyajı, ipek kozası el ürünleri, ödemiş ipeği dokuma, ahşap yakma, peynir sepeti örme, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, ebru, seramik, saç bakımı ve yapımı, manikür- pedikür, uygulamalı tiyatro, sahne makyajı, işaret dili, diksiyon, iş arama becerileri, mülakat teknikleri, iş ve sosyal hayatta iletişim, okuma- yazma(1. ve 2. kademe), İngilizce (A1-A2 ).

FABLAB DA KURULDU

Meslek Fabrikası bünyesinde, istihdam odaklı çalışmaların yanında, mesleki bilginin beceriye ve tasarıma dönüşmesi ve dünyadaki yenilikçi uygulamaların kentte hayata geçirilmesi amacıyla teknik eğitim alan öğrencilerin, sanatçıların ve zanaatkarların ücretsiz yararlanabileceği Fabrikasyon Laboratuvarı-Fablab da kuruldu. FabLab ile mesleki eğitim desteklenirken, yaratıcılık ve girişimciliğe katkı sağlanıyor.

2006'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından ortaya atılan FabLab modelinin 34 ülkede tam 125 örneği bulunuyor.

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