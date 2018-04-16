İzmir, Manisa ve Uşak'a 12 baraj daha

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2018 yılında İzmir- Manisa ve Uşak'ta 12 yeni barajın temelini atacak. Toplam 37 bin 310 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacak. Projeler tamamlandığında, Egeli çiftçinin her yıl yaklaşık 30 milyon lira daha fazla kazanacağı belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun EGE Gelişim Projesi ( EGEGEP) doğrultusunda bölge tarımını kalkındırmayı hedefleyen DSİ Genel Müdürlüğü, 2018 yılı yatırımlarından İzmir- Manisa ve Uşak'ta nasibini alacak. Temeli atılacak 12 projelerden 7'si İzmir, 3'ü Manisa, 2'si ise Uşak'ta bulunduğunu belirtilen DSİ Genel Müdürü Murat Acu, şunları söyledi:

"2018 yılı içerisinde inşasına başlanacak 12 yeni projenin en büyüğü İzmir Bergama'da yer alıyor. Temelden yüksekliği 79.2 metre olacak Musacalı Barajı'nda 26.120 milyon metreküp su depolanırken; 22 bin 950 dekar araziye can suyu sağlanacak. Musacalı Barajı ile birlikte Bergama Kırcalar Barajı'nın da yapımına başlanacak olup Musacalı ve Kırcalar Barajları tamamlandığından Bergama'ya son 15 yılda inşa edilen baraj ve gölet sayısı 9'a yükselmiş olacaktır. Bergama Musacalı Barajı'na ek olarak İzmir'de bu yıl Bergama Kırcalar, Beydağ Ovacık, Kemalpaşa Akalan, Menemen Bozalan, Tire Dereli, Kemalpaşa Ansızca barajlarının temeli atılacaktır. Manisa'da Gördes Kobaklar, Alaşehir Horzum-Alayaka Barajı ve Demirci Kuzuköy barajlarının inşaatına start verilecektir. Uşak'ta ise 2018 yılı içerisinde Merkez Sorkun Gölet'i ve Eşme Ağabey göletlerinin yapımına başlanacaktır. 12 yeni barajda toplam 35 milyon 477 bin metreküp su depolanabilirken 37 bin 310 dekar verimli tarım arazisi de kapalı sistem sulamayla tanışacak. 12 barajın bölge ekonomisine katkısı yaklaşık 30 milyon lira olacak."

SPİL'İN ZİRVESİNE GÖLET

Bölge turizminin kalkınması için Efes Antik Kanal Projesi'nin ilk kısım inşaatına da bu yıl başlamayı hedeflediklerini ifade eden Acu, "Fetrek Çayı Islahı ve Sultanlar Vadisi Projesi'nin de ikinci etabına start verilecek olup, projenin ikinci etabında yapay adaya ulaşım için 2 kemerli köprü inşa edilecektir. Ayrıca Spil Dağı'nın zirvesindeki rekreasyon alanına bu yıl içerisinde bir de gölet yapacak. Yayla turizmini canlandırmayı hedefleyen gölette 15 bin metreküp su tutulacaktır" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF