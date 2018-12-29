İzmir Kuyumculuk Festivali başladı

İZMİR Alsancak Gar’ında kurulan İzmir Kuyumculuk Festivali, yılbaşı öncesi sevdiklerine hediye mücevher almak isteyenlere alternatif oldu. Festivalde, değerli taşlarla ilgili gerçek pırlantanın nasıl anlaşılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

İzmir Alsancak Garı’nda açılan İzmir Kuyumculuk Festivali sevdiklerine yılbaşı hediyesi almak isteyenler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 8 farklı firmanın stant açtığı festivalde, altından gümüşe, elmastan pırlantaya değerli taşlardan oluşan farklı mücevherler sergileniyor. Aynı zamanda festivalde, değerli taşlarla ilgili gerçek pırlantanın nasıl anlaşılacağı, taşların özellikleri ve insanlar üzerindeki etkileri gibi konular anlatılarak bilgilendirme yapıldı. Toptan ve perakende satışın yapıldığı festivale özel indirimlerle uygun fiyatlı mücevherler 31 Aralık Pazartesi tarihine kadar alıcıları bekliyor. Festivalde butik bir organizasyon yapıldığını ifade eden festival düzenleyicilerinden Serhan Önür, "İlk defa düzenlediğimiz organizasyonu başarılı olursa büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Buradaki amacımız insanlara bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak. Vatandaşlar festivalde yılbaşına özel indirimlerin, neye göre ve nasıl yapıldığının da cevaplarını bulabiliyor. Pırlanta ile elmas arasındaki fark nedir, pırlanta alırken nelere dikkat etmek gerekir, yarı değerli taşlar- değerli taşlar nelerdir, insanlarda hangi etkilere sebep olur gibi pek çok sorunun cevabını tüketici burada bulabiliyor. 8 ayardan 22 ayara kadar farklı ürünler sergileniyor. Gümüş de dahil olmak üzere yılbaşı hediyesi olarak mücevherler tercih ediliyor. Özellikle pırlanta taşlı ürünler daha fazla ilgi görüyor. Aynı zamanda etkinliğin içerisinde canlı müzik dinletimiz de gerçekleşiyor" dedi.

FESTİVALE ÖZEL YÜZDE 50'Yİ BULAN İNDİRİMLER

Yılbaşı öncesinde değerli taşlarIN sıklıkla hediye olarak tercih edildiğini dile getiren kuyumcu Ekmen Özbek, "Biz satışlardan oldukça memnunuz. Diğer semt esnaflarına göre festival daha yoğun geçiyor. Her çeşit ve farklı ayar ürün tercih ediliyor. İnsanlar daha çok pırlanta ve elmasa yöneliyor. Festivale özel yüzde 50'yi bulan indirimler uyguladık. Genellikle maliyete yakın satışlar oluyor. Ön plana değerli taşlarla ilgili bilgilendirme çalışmalarını çıkarıyoruz. Taşın kalitesi, sınıfı, fiyatlandırması gibi konularda müşteriyi bilgilendiriyoruz" dedi.

Hande NAYMAN / İZMİR, ()

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