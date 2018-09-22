İzmir Körfez Festivali'nde yarışlar başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Körfez Festivali'nde yat, yelken, kano, kürek ve dragon yarışları başladı. Festivale 500 sporcu 50 yatla katıldı.

İzmir Körfez Festivali’nin ikinci günü nefes kesen yarışlara sahne oldu. İlk gün İzmir Büyükşehir Belediyesi Yelken yarışları ile başlayan festivalin ikinci gününde yat, kürek, kano ve dragon yarışlarının startı verildi. Gün boyu Körfez rengarenk görüntülere sahne olurken, İzmirliler de sahil boyunca yarışları izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Kano yarışlarının startını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Semra Aksu ile birlikte verdi. Kürek ve dragon yarışlarının startının da verildiği Konak Pier, İzmir Büyükşehir Belediyesi Armoni Mızıkası konseri ve dans gösterileri ile renklendi. İlk yılında 43 yatın katıldığı İzmir Arkas Körfez Yarışı'na bu yıl ilgi daha büyük oldu. 500 sporcunun 50 yatla katıldığı yarışlar, kentin körfezi gören farklı noktalarından heyecanla izlendi. Karşıyaka Yelken Kulübü’nden başlayan optimist-lazer-4.20 sınıflarındaki yelken yarışlarında 145 sporcu mücadele ederken, kano ve kürek yarışları ise Konak Pier ile Pasaport Vapur İskelesi arasında gerçekleşti.

Kocaoğlu ve Pekdaş, Konak Pier’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Sualtı görüntüleme takım kaptanı ve sualtı fotoğrafçısı Murat Kaptan’ın Körfez resimlerinden oluşan sergisini de gezdi.

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