İzmir Kahramanlar Lions Kulübü'nde çifte kutlama

ULUSLARARASI Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi kulüplerinden İzmir Kahramanlar Lions Kulübü'nde bayrak Gülser Korkmazer'e geçti. Devir teslim töreninin Korkmazer'in doğduğu gününe denk gelmesi nedeniyle sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı.

İzmir'deki bir otelde gerçekleşen devir teslim törenine Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Zeynep Kocasinan ile İzmir ve Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren Lions kulüplerinin başkan ve üyeleri katıldı. Geçmiş dönem yönetmenlerinden Ziya Nazlı'nın yönettiği tören ile 2017- 2018 dönemi başkanı Pınar Pelin Akbay, kulübün çekiç ve madalyonunu 2018-2019 dönemi başkanı Gülser Korkmazer'e devretti. Devir teslim töreninin yeni başkan Korkmazer'in doğum gününe denk gelmesi nedeniyle yeni başkan, hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını alkışlar arasında kesti.

Devir teslim töreni sonrasında konuşan İzmir Kahramanlar Lions Kulübü Başkanı Gülser Korkmazer, Pınar Pelin Akbay'dan teslim aldığı bayrağı daha yukarılara taşımak için çalışacağını ve kulüplerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği toplum yararına faaliyetlerinin kendi döneminde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Korkmazer, "Ben ve ekip arkadaşlarım iyi bir Lions olma bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere destek olan tüm kulüp arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Gece, müzik ve eğlenceyle sürdü.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi:KahramanlarLions

01)Berk, Ayşen- Ziya Nazlı, Zeynep Kocasinan

02)Yakup- Lale Özdanon

03)Nihal Airoldi, Dilek Soylu

04)Leyla Işık

05)Ayşegül İnceoğlu

06) Rabia Hürmen, Mübeccel Alkan

07)Serap Gezer, Belgin Başer, Füsun Koç

08)Özlem Evcan

09)Mehtap Karabulut

10)Melissa Darıcı

11)Sinem Şahin

12)Osman Zeki Ergin, Fatma Darıcı

13)Nilkatre Koç

14)Nesli Ulusoy, Hakan Akyıldız, İnci Şap

15 Gülser Korkmazer, Pınar Pelin Akbay