İzmir iş dünyası Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim süreçlerini tamamlayan İzmir Ticaret Odası (İTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) yönetim kurulu başkanları, meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 38 kişilik İzmir heyetini kabul etti. Yıldırım, "İzmir'in bu birlik ve beraberliğinden büyük bir sinerji doğacak. Bu ekipten, İzmir'e özel projeler bekliyorum" dedi.

Seçim süreçlerini tamamlayan İTO, EBSO ve İTB'nin başkan ve yönetimleri, Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. 38 kişilik heyetin Çankaya Köşkü'ndeki kabulünde Ak Parti Genel başkan yardımcıları Hamza Dağ, Harun Karacan, İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Hüseyin Kocabıyık, Nükhet Hotar, Necip Kalkan yer aldı. Ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Bu sürede heyet üyelerine tek tek söz veren Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in konuları hakkında detaylı bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, "İzmir'in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden çok memnun oldum. Bu birlik ve beraberlikten çok büyük bir sinerji doğacak. Şimdi sizden bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir'e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum" dedi. Heyet üyeleri, ziyaretin anısına Başbakan Binali Yıldırım'a seramikten el yapımı lale ve yöresel ürünler takdim etti.

"HEP BERABER ÇALIŞMA ZAMANI"

Heyet üyeleri daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, “İzmir'den gelen bu birlik ve beraberlik devam etsin. Şimdi hep birlikte çalışma, üretme zamanı. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. İTO Başkanı Mahmut Özgener, "Göreve başlar başlamaz ilk yapacağımız değişim, yönetim anlayışı idi. Çok daha fazla katılımcı uzlaşmacı, üyelerimizin karar aşamasında önemli rol oynayıcı, değişimin hissedileceği bir yönetim anlayışı ile iyi bir görev süresi tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu birlik ve beraberlikle tüccarımız, kentimiz, bölgemiz, ülkemiz için projelerimize odaklanacağız" diye konşutu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, her iki ziyarette de İzmir'in birlik ve beraberlik görüntüsünden duyulan memnuniyetin dile getirildiğini aktardı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'de sinerjisi yüksek, yeni proje ve hedeflere odaklanılacağını, bu yeni dönemin işaret fişeğinin de Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmek olduğunu aktardı. Kestelli, "Çünkü yıllardan sonra üç kurum, EBSO, İTO ve İTB birlikte hareket etme şansını yakaladık. Böyle bir dönemde İzmir'de kurumlar arası senkronizasyonu ve birlikte çalışma kültürünü hakim kılmanın çok daha önemli hale geldiği aşikar. Ülkemiz ve İzmir için ortak akıl çok değerli. Bundan sonra da güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Yeni dönemde ortak akılla üretilen projeleri birlik ve bütünlük içerisinde hayata geçirme gayretinde olacağız" dedi.

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