İzmir'in yeni meydanı açılıyor

İZMİR'de, Mithatpaşa Parkı önündeki araç trafiğini yeraltına alarak kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanı kentin en büyük meydanlarından biri haline getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, içinde tramvay durağı ve kıyısında vapur iskelesi olan özel tasarlanmış bu meydanı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, 17 Şubat Pazar günü hizmete açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentlilerin denizle ilişkisini güçlendirmek ve Körfez'in kıyı şeridini yeniden tasarlayarak canlandırmak amacıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde oluşturduğu meydan, 17 Şubat Pazar günü saat 15.30'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla hizmete açılacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2016 Ağustos ayındaki toplantısında oybirliğiyle alınan karar çerçevesinde '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' adı verilen İzmir'in bu yeni meydanı, hem özel tasarlanmış donatıları hem de tramvay ve vapurun kesişme noktası olması nedeniyle kentin yeni cazibe merkezi olacak.

ESTETİK DEĞER KATACAK

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatmak ve bölgeye yeni bir soluk getirmek amacıyla öncelikle Mithatpaşa Parkı önündeki trafiği yer altına alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yeni taşıt alt geçidinin üstünü de dev bir meydana dönüştürdü.

Mithatpaşa Parkı önünde düzenlenen 71 bin 500 metrekarelik meydan, çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanlarından oluşuyor. Karantina Vapur İskelesi'nin yer aldığı ve Konak Tramvayı'nın geçtiği meydana, sanatçı Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması ayrı bir hava veriyor. Yeşil dokusu, farklı peyzaj uygulamaları ve oyun gruplarıyla bölgeye estetik açıdan önemli bir değer katacak olan bu yeni meydan, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturuyor. Ayrıca yeni düzenleme sayesinde, Mithatpaşa Parkı'nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale geldi. Meydanda 16 bin 500 metrekarelik yeşil alan yaratıldı. 8 bin metrekarelik bölüm çim alan olarak düzenlenirken, geri kalan alana 378 adet ağaç ve 62 bin adet çalı grubu bitki dikildi.

ÇAKIL TAŞLI ANIT HEYKEL

Meydanda yer alan anıt heykel, 8 proje arasından seçildi. Sanatçı Günnur Özsoy'un 'tek bir parçadan başlayıp gittikçe sıklaşarak devam eden ve kumsaldaki çakıl taşlarını hatırlatan' eserinin seçilmesinde, hayatın içinde törpülenmiş çakıl taşlarının ayağa kalkarak birlikte bir bütün olması ve omuz omuza duran halkı çağrıştırması unsurları öne çıktı. Tamiratı kolay, hafif ve dış koşullara dayanıklı bir malzeme olan polyester malzemenin kullanıldığı heykelde, bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz renk seçildi. Su havuzuna yerleştirilen 23 heykel, aynı zamanda teknelerin yelkenlerini ve kuş kanatlarını hatırlatarak özgürlük enerjisi de yayıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıya iskele ve tekne yanaşma yeri de yaptı. Kent içi ulaşımda Körfez'den daha çok yararlanmayı hedefleyen Büyükşehir, Karantina Vapur İskelesi'ni de 2018 yılı Aralık ayında hizmete almıştı.

TRAMVAY VE VAPURLA GELME ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun birlikte katılacağı 17 Şubat Pazar günü saat 15.30'daki açılış için İzmirlilere çağrı yapan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, törene gelmek için özel araç yerine tramvay ve vapur seferlerinin tercih edilmesinin yerinde olacağını bildirdi.

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