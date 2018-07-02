İzmir'in Sandık Analizi

İZMİR'de 24 Haziran seçimleri için birinci bölgede 4 bin 462, ikinci bölgede 4 bin 872 olmak üzere toplam 9 bin 334 sandık kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin olmayan sonuçlarında ilginç detaylar yer aldı. YSK'nın verilerine göre Saadet Partisi (SP), İzmir genelinde 196 sandıkta, HDP ise 130 sandıkta 'sıfır' çekti. CHP en yüksek oyu Dikili Deliklitaş Mahallesi'nde oyların yüzde 79.13'ü ile aldı. AK Parti Kemalpaşa'nın Hamzababa Mahallesi'nde geçerli olan 68 oyun yalnızca 5'ini alabildi. AK Parti Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'nde oyların yüzde 82.10'unu aldı.

24 Haziran seçimleri için İzmir'de kurulan 9 bin 334 sandıktan çıkan sonuçlar, siyasi partilerin durumu hakkında detaylı bilgi verdi. SP yüzde 0.80 oy aldı ve özellikle kırsal mahallelerdeki 195 sandıkta 'sıfır' çekti. İzmir'de yüzde 11.49 oy alan HDP de bazı sandıklarda hüsran yaşadı. Seçmen, HDP'ye 130 sandıkta hiç oy vermedi. Cumhur İttifakı ile seçime giren MHP, İzmir'de yüzde 6.29 oranında oy aldı. MHP de bazı sandıklarda hiç oy çıkaramadı. Partiye, 10 sandıkta oy çıkmadı 24 Haziran seçimlerine parti olarak ilk kez Millet İttifakı ile birlikte giren İYİ Parti, İzmir genelinde yüzde 10.87 oy oranına ulaştı. İYİ Parti, Bergama ve Konak'ın bir mahallesinde oy alamadı.

DEMİRTAŞ'A 265 SANDIKTAN PERİNÇEK'E 317 SANDIKTAN OY ÇIKMADI

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Selahattin Demirtaş'a, İzmir'den yüzde 6.02 oy çıktı. Partisinin gerisinde kalan HDP'li Demirtaş'a İzmir genelinde 265 sandıkta tek bir oy bile çıkmadı. Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de hayal kırıklığı yaşadı. Perinçek'e, İzmir genelinde 317 sandıktan hiç oy çıkmadı. SP'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da İzmir genelinde 345 sandıkta 'sıfır' çekti. İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise İzmir genelinde 10 mahallede hiç oy alamadı.

CHP BAYINDIR ÇENİKLER MAHALLESİ'NDE SEÇMENDEN YALNIZCA 3 OY ALDI

Sandıkta dikkat çeken detaylardan biri de Urla'nın Birgi Mahallesi'ndeki bir sandıkta kayıtlara geçti. CHP'ye de AK Parti'ye de 27 oy (yüzde 32.14) çıktı. Tire'nin seçmen sayısı 3 bin 963 olan Armutlu Mahallesi'nde, MHP, HDP ve SP'ye hiç oy çıkmadı. Yine Bergama'nın Avunduk Mahallesi'nde, MHP, SP, HDP'ye hiç oy çıkmadı. Bergama'nın Cevaplı Mahallesi'nde de SP, HDP ve İYİ Parti'ye sandıklardan oy çıkmadı. Bayındır'ın Çenikler Mahallesi'nde 78 seçmen bulunuyor. 76 oyun geçerli olduğu mahallede ilginç sonuçlar var. CHP bu mahallede seçmenden yalnızca 3 oy aldı. AK Parti'ye 66 oy çıkarken, MHP 2, İYİ Parti ise 4 oy alabildi, HDP ve SP'ye oy çıkmadı. Torbalı'nın Karşıyaka Mahallesi'nde HDP'ye 825 oy çıktı. Yüzde 56 ile diğer partileri geride bırakan HDP, burada AK Parti ile yarıştı. AK Parti 446 oyla yüzde 30.59 oy oranını yakaladı. CHP'ye Bergama'nın Hacılar Mahallesi'nde yalnızca 3 oy çıktı. 121 geçerli oyun sayıldığı mahallede, AK Parti yüzde 80 ile birinci parti oldu. Kemalpaşa'nın Çiniliköy Mahallesi'nde HDP'ye 25 oy çıkarken, Selahattin Demirtaş ise bu mahallede hiç oy alamadı.

AK PARTİ KİRAZ DOKUZLAR'DA, CHP DİKİLİ DELİKTAŞ'TA REKOR KIRDI

CHP Bostanlı Mahallesi'nden 16 bin 653 (yüzde 68.10) oy aldı. CHP'nin yüzdelik dilimde en yüksek oyu Dikili Deliklitaş Mahallesi'nden kayıtlara geçti. Parti, 948 oyla yüzde 79.13'ü buldu. SP ise en yüksek oyu Karşıyaka'nın Yalı Mahallesi'nde aldı. 26 bin 122 geçerli oyun olduğu mahallede partiye 162 oy çıktı. İYİ Parti'ye en yüksek oy Karşıyaka Yalı Mahallesi'nde verildi. Parti, 2 bin 987 oy aldı. Yüzdelik dilim olarak en yüksek oyu ise Tire'nin Alaylı Mahallesi'nden aldı. Burada parti 69 oyla toplam oyların yüzde 30'unu aldı. AK Parti oy olarak en yüksek sayıya Buca Göksu Mahallesi'nde 7 bin 395 (yüzde 49.93) rakamı ile ulaştı. Yüzdelik dilimde ise Kiraz'ın Dokuzlar Mahallesi'nde rekor kırdı. 266 oyla yüzde 82.10 oy oranına ulaştı. HDP ise yüzdelik dilimde en yüksek oyu Aliağa Şehit Kemal Mahallesi'nde aldı. Burada partiye sandıktan yüzde 81 oy çıktı. MHP'ye de en yüksek yüzdelik dilim Kiraz'ın Kibar Mahallesi'nde çıktı. Parti burada yüzde 23.11'lik oy dilimine sahip.

ADAYLAR EN YÜKSEK OYU NEREDEN ALDI?

Cumhur İtifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu Karabağlar'da aldı. Burada sandıktan 116 bin 184 oy çıktı. Yüzdelik dilimde ise Kiraz önde. Burada Erdoğan'ın oyu yüzde 49.92. Erdoğan, sandıkta en düşük oyu ise Kınık'ın Taştepe Mahallesi'nde aldı. Erdoğan 295 geçerli oyun yalnızca 4'ünü alabildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzdelik dilimde en yüksek oyu Karşıyaka'dan aldı. Burada İnce'ye yüzde 73.94 oranında oy çıktı. Yine burada İnce'ye 181 bin 732 oy verildi. İnce, en düşük oyu Bergama'nın Kocaköy Mahallesi'nde aldı. 31 seçmenin oy kullandığı mahallede İnce'ye sadece 2 oy çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, İzmir'de en yüksek oyu Buca'dan aldı. İlçede Akşener'e 19 bin 577 oy çıktı. Yüzdelik dilimde ise en yüksek oyu partisinin de en fazla oy çıkardığı Tire'den aldı. Burada Akşener'e yüzde 12.73 oranında oy çıktı.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 10:40