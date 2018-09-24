'İzmir'in Ömre Bedel Gün Batımları' ödülleri dağıtıldı

Karaca Kültür Merkezi ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen "İzmir'in Ömre Bedel Gün Batımları" fotoğraf yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

105 fotoğraf sanatçısının birbirinden güzel 300 fotoğrafla katıldığı yarışmayı değerlendiren Mustafa Kaya, EMGD Derneği Başkanı Mehmet Kurt, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kenan Çimen ile fotoğraf sanatçıları Aykut Fırat ve Esat Erçetingöz'den oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucu birinciliği Halit Dokuzoğuz alırken, Mehmet Yasa ikinci, Kadircan İdilli ise üçüncü oldu. Ömer Şahin mansiyon kazanırken, Jüri Özel Ödülü'nün sahibi ise Arzu İbranoğlu oldu. Sergilemeye layık görülen 45 eser de beğeniyle izlendiği etkinliğin konuklarından İzmirli şair- yazar Cem Seyhun Ünbay’ın seslendirdiği İzmir şiirleri geceye renk kattı. Gecenin sonunda yarışmaya katılan, eserleri sergilemeye layık görülen ve ödül kazanan tüm yarışmacılara başarı sertifikaları dağıtıldı.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

FOTOĞRAF