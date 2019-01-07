İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yapılacak

İZMİR'de, Buca ve Gaziemir ilçelerinin tamamında, Karabağlar, Konak, Balçova ve Menderes'in ise bazı mahalllerinde 36 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 ile 11 Ocak Cuma günü saat 09.00 arasında Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamında; Karabağlar'ın Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova'da sadece Çetin Emeç Mahallesi'nde, Konak ilçesinin ise Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahallelerinde (Bu mahallelerin dışında kalan mahalleler su alacak), Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

İZMİR, ()